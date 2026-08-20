Зірка "Баварії" вдруге за три дні знепритомнів під час матчу

Джамал Мусіала / © Associated Press

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Атакувальний півзахисник мюнхенської "Баварії" Джамал Мусіала знепритомнів під час товариського матчу з "Гайденгаймом".

Про це повідомляє видання Bild.

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Неприємний інцидент стався на 65 хвилині поєдинку. 23-річний німецький футболіст упав на газон і знепритомнів через чотири хвилини після виходу на заміну.

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Лікарі негайно вибігли на поле. Після цього він з їхньою допомогою зумів встати і одразу ж був його замінений. Матч відбувався за температури 33 градуси за Цельсієм.

Подібна ситуація сталася з Джамалом за кілька днів до цього в спарингу мюнхенців проти "Лейпцига".

Детальної інформації і коментарів щодо стану здоров'я Мусіали з боку німецького гранда поки що не було.

Сам гравець прокоментував ситуацію на своїй сторінці в Instagram.

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"Насамперед — зі мною все добре! Я особливо вдячний за ваші повідомлення та підтримку! Я розумію, що багато хто з вас хвилюється. Сьогодні я хочу розвіяти ці занепокоєння та дещо пояснити: У мене виявили тимчасові, короткочасні, але такі, що добре піддаються лікуванню, абсанси (короткочасний стан розсіювання уваги або непритомності неврологічного характеру — прим.), які спричинені неврологічною дисфункцією. Вони можуть призводити до моментів, які траплялися останнім часом, як-от у матчі проти “Лейпцига” чи нещодавно проти "Гайденгайма".

Я знаю, що, на перший погляд, це має лякає, але для мене це наразі частина повсякденного життя. Я перебуваю під найкращим медичним наглядом і налаштований дуже оптимістично. "Баварія" та моє близьке оточення завжди поруч зі мною та підтримують мене на цьому шляху. Важливо зазначити: жодного додаткового ризику для здоров'я немає. У тісній співпраці та регулярному діалозі з експертами моїм особистим бажанням було прийняти цей виклик і з дозволу лікарів-неврологів продовжувати присвячувати себе тому, що найбільше допомагає моєму одужанню: просто жити звичайним життям і надалі віддаватися своїй пристрасті — грі у футбол", — пояснив Мусіала.

Минулого сезону Мусіала провів 24 матчі, в яких забив п'ять голів та віддав шість асистів. Також він відіграв чотири матчі за збірну Німеччини на ЧС-2026.

Новий сезон для "Баварії" розпочнеться матчем за Суперкубок Німеччини проти дортмундської "Боруссії", який відбудеться у суботу, 22 серпня, початок — о 21:30 за київським часом.

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