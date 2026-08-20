"Барселона" підписала володаря "Золотого м'яча" та найкращого футболіста ЧС-2026

Родрі / facebook.com/fcbarcelona

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"Барселона" оголосила про трансфер півзахисника "Манчестер Сіті" та збірної Іспанії Родрі, якого було визнано найкращим гравцем чемпіонату світу-2026.

30-річний іспанець підписав із "синьо-гранатовими" контракт до 30 червня 2030 року. Фінансові деталі не розголошуються.

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Родрі / facebook.com/fcbarcelona

Родрі / facebook.com/fcbarcelona

За інформацією ЗМІ, фіксована сума трансферу становить 60 млн євро, а з урахуванням бонусів може збільшитися ще на 15 млн євро.

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Зазначимо, над підписанням Родрі активно працював мадридський "Реал", однак гравець відмовив "Королівському клубу", зробивши вибір на користь "Барселони".

Нагадаємо, Родрі перейшов до "Манчестер Сіті" влітку 2019 року з мадридського "Атлетіко" за 70 мільйонів євро. Відтоді він провів за "городян" 298 матчів, забив 28 голів і віддав 32 асисти.

У складі "небесно-блакитних" Родрі чотири рази став чемпіоном АПЛ, двічі виграв Кубок Англії, тричі — Кубок англійської ліги, по разу перемагав у Суперкубку Англії, Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та на Клубному чемпіонаті світу.

За збірну Іспанії він провів 70 матчів і забив 4 голи. Разом з національною командою він став переможцем Ліги націй-2022/23, виграв Євро-2024 та ЧС-2026.

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Крім того, 2024 року Родрі став володарем "Золотого м'яча".

Раніше повідомлялося, що "Реал" оформив один з найдорожчих трансферів в історії.

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