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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
20
Час на прочитання
2 хв

День ангела 20 серпня: кого та як вітати з іменинами

20 серпня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який день ангела 20 серпня

Який день ангела 20 серпня / © pexels.com

Хто святкує день ангела 20 серпня

20 серпня 2026 року привітайте з іменинами Віктора, Володимира, Івана, Максима, Тимофія, Федора.

Віктор — латинське походження, означає «переможець». В дитинстві завзятий до навчання, цілеспрямований. В дорослому віці стає доброзичливим, справедливим.

Володимир — старонімецьке ім’я, перекладається як «володіє світом». В дитинстві самодостатній, контролює емоції. В дорослому віці стає допитливим, розумним.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як «милість Божа». В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Максим — латинське походження, означає «найвеличніший». В дитинстві лагідний, відкритий. В дорослому віці стає терплячим, рішучим.

Тимофій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «той, хто прославляє Бога». В дитинстві надійний, товариський. В дорослому віці стає спокійним, врівноваженим.

Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «подарунок Бога». В дитинстві тихий, ніжний. В дорослому віці стає більш впевненим у собі, цілеспрямованим.

День ангела 20 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 20 серпня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 20 серпня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від негараздів і веде світлою дорогою життя.

***

Щиро вітаю з іменинами! Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, радості та Божого благословення на кожен день.

***

З Днем ангела! Нехай у серці завжди живуть віра, надія й любов, а твій ангел-охоронець дарує захист і підтримку.

***

Вітаю з твоїм особливим днем! Нехай доля буде щедрою на щасливі моменти, добрих людей і приємні події.

***

Щасливого Дня ангела! Бажаю миру в душі, тепла в серці, радості в житті та здійснення найзаповітніших мрій.

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