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День ангела 20 серпня: кого та як вітати з іменинами
20 серпня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 20 серпня
20 серпня 2026 року привітайте з іменинами Віктора, Володимира, Івана, Максима, Тимофія, Федора.
Віктор — латинське походження, означає «переможець». В дитинстві завзятий до навчання, цілеспрямований. В дорослому віці стає доброзичливим, справедливим.
Володимир — старонімецьке ім’я, перекладається як «володіє світом». В дитинстві самодостатній, контролює емоції. В дорослому віці стає допитливим, розумним.
Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як «милість Божа». В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.
Максим — латинське походження, означає «найвеличніший». В дитинстві лагідний, відкритий. В дорослому віці стає терплячим, рішучим.
Тимофій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «той, хто прославляє Бога». В дитинстві надійний, товариський. В дорослому віці стає спокійним, врівноваженим.
Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «подарунок Бога». В дитинстві тихий, ніжний. В дорослому віці стає більш впевненим у собі, цілеспрямованим.
День ангела 20 серпня — душевні привітання в прозі
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від негараздів і веде світлою дорогою життя.
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Щиро вітаю з іменинами! Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, радості та Божого благословення на кожен день.
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З Днем ангела! Нехай у серці завжди живуть віра, надія й любов, а твій ангел-охоронець дарує захист і підтримку.
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Вітаю з твоїм особливим днем! Нехай доля буде щедрою на щасливі моменти, добрих людей і приємні події.
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Щасливого Дня ангела! Бажаю миру в душі, тепла в серці, радості в житті та здійснення найзаповітніших мрій.