Дорощук здобув "срібло" чемпіонату Європи-2026 з легкої атлетики в стрибках у висоту

Олег Дорощук / © Associated Press

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Український стрибун у висоту Олег Дорощук здобув "срібло" чемпіонату Європи-2026 з легкої атлетики, який триває в англійському Бірмінгемі.

У фіналі Дорощук показав результат 2,30 метра. Золоту нагороду виборов італієць Джанмарко Тамбері, який взяв планку 2,32 метра. Бронзовим призером став італієць Маттео Сіолі — 2,27 метра

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Для Дорощука це друга поспіль медаль на чемпіонатах Європи: 2024 року він здобув "бронзу", а тепер — "срібло".

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Тамбері ж після перемоги на поточній континентальній першості став чотириразовим чемпіоном Європи зі стрибків у висоту (2016, 2022, 2024, 2026).

Зазначимо, що ще два представники України, Роман Петрук та Дмитро Нікітін, не змогли подолати кваліфікацію.

Чемпіонат Європи. Стрибки у висоту, фінал (чоловіки)

1. Джанмарко Тамбері (Італія) — 2,32 метра

2. Олег Дорощук (Україна) — 2,30 метра

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3. Маттео Сіолі (Італія) — 2,27 метра

Раніше повідомлялося, що українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко вийшли до фіналу чемпіонату Європи-2026 з легкої атлетики, який відбудеться у суботу, 15 серпня, початок — о 22:07 за київським часом.

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