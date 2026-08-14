ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
128
Час на прочитання
1 хв

Дорощук здобув "срібло" чемпіонату Європи-2026 з легкої атлетики в стрибках у висоту

Для Дорощука це друга поспіль медаль на чемпіонатах Європи.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Олег Дорощук

Олег Дорощук / © Associated Press

Український стрибун у висоту Олег Дорощук здобув "срібло" чемпіонату Європи-2026 з легкої атлетики, який триває в англійському Бірмінгемі.

У фіналі Дорощук показав результат 2,30 метра. Золоту нагороду виборов італієць Джанмарко Тамбері, який взяв планку 2,32 метра. Бронзовим призером став італієць Маттео Сіолі — 2,27 метра

Для Дорощука це друга поспіль медаль на чемпіонатах Європи: 2024 року він здобув "бронзу", а тепер — "срібло".

Тамбері ж після перемоги на поточній континентальній першості став чотириразовим чемпіоном Європи зі стрибків у висоту (2016, 2022, 2024, 2026).

Зазначимо, що ще два представники України, Роман Петрук та Дмитро Нікітін, не змогли подолати кваліфікацію.

Чемпіонат Європи. Стрибки у висоту, фінал (чоловіки)

1. Джанмарко Тамбері (Італія) — 2,32 метра

2. Олег Дорощук (Україна) — 2,30 метра

3. Маттео Сіолі (Італія) — 2,27 метра

Раніше повідомлялося, що українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко вийшли до фіналу чемпіонату Європи-2026 з легкої атлетики, який відбудеться у суботу, 15 серпня, початок — о 22:07 за київським часом.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie