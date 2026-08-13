Українець забив вирішальний гол: "Динамо" програло "Карабаху" та вилетіло з єврокубків

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

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Київське "Динамо" поступилося азербайджанському "Карабаху" в матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні імені Тофіка Бахрамова в азербайджанському Баку завершився перемогою господарів поля з рахунком 2:0 .

"Біло-сині" підходили до цієї зустрічі з мінімальною перевагою після першого матчу, який завершився перемогою українського клубу з рахунком 1:0.

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Однак уже на старті поєдинку-відповіді "Карабах" відновив паритет у двоматчевій дуелі — на 12-й хвилині Абделла Зубір подав з лівого флангу штрафного майданчика на дальню стійку, де Матеус Сілва невдало пробив злету, але Жалі Муаддіб з підбирання відправив м'яч під поперечину.

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Тож перший тайм завершився з рахунком 1:0 на користь азербайджанського клубу. Одразу після перерви кияни мали чудовий шанс забити — на 50-й хвилині Володимир Бражко перехопив передачу голкіпера "Карабаха" перед чужим штрафним майданчиком та несильно пробив у лівий кут, але воротар парирував на кутовий.

На 62-й хвилині "Динамо" створило ще один небезпечний момент — Едуардо Герреро знайшов Владислава Дубінчака передачею на дальній бік штрафного майданчика і той вразив ворота "Карабаха", але рефері зафіксував офсайд.

А на 69-й хвилині "Карабах" забив другий гол у ворота "Динамо" — український форвард Олексій Кащук у центрі воротарського майданчика замкнув простріл Елвіна Джафаргулієва з лівого флангу.

Тож "Карабах" переміг "Динамо" з рахунком 2:1 за сумою двох матчів.

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Огляд матчу "Карабах" — "Динамо"

Буде додано незабаром.

Відтак "Карабах" вийшов до раунду плейоф відбору Ліги конференцій, де позмагається з тріумфатором пари "Твенте" (Нідерланди) — ДАК 1904 (Словаччина). У першому поєдинку "Твенте" вдома розгромив ДАК 1904 з рахунком 6:0. Для "Динамо" ж нинішній єврокубковий сезон завершено.

Зазначимо, що обидва клуби розпочали єврокубковий сезон з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи: "Динамо" здолало в серії пенальті румунську "Університатю" (0:0, 0:0), а "Карабах" розгромив ісландський "Вестрі" (3:0, 3:0).

У другому відбірковому раунді Ліги Європи кияни двічі програли грецькому ПАОКу (2:3, 0:2), тоді як азербайджанський клуб у серії пенальті поступився болгарському ЦСКА Софія (0:0, 0:0).

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Нагадаємо, раніше з єврокубків вибули інші два українські клуби — черкаський ЛНЗ і житомирське "Полісся". Таким чином, єдиним представником України на євроарені залишився донецький "Шахтар", який отримав пряму путівку до основного раунду Ліги чемпіонів.

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