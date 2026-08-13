Украинец забил решающий гол: "Динамо" проиграло "Карабаху" и вылетело из еврокубков

"Динамо" / © ФК Динамо Киев

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Киевское "Динамо" уступило азербайджанскому "Карабаху" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2026/27. Поединок на стадионе имени Тофика Бахрамова в азербайджанском Баку завершился победой хозяев поля со счетом 2:0 .

"Бело-синие" подходили к этой встрече с минимальным преимуществом после первого матча, который завершился победой украинского клуба со счетом 1:0.

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Однако уже на старте ответного поединка "Карабах" восстановил паритет в двухматчевой дуэли — на 12-й минуте Абделла Зубир подал с левого фланга штрафной площадки на дальнюю штангу, где Матеус Силва неудачно пробил слета, но Жали Муаддиб с подбора отправил мяч под перекладину.

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Так что первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу азербайджанского клуба. Сразу после перерыва у киевлян был отличный шанс забить — на 50-й минуте Владимир Бражко перехватил передачу голкипера "Карабаха" перед чужой штрафной площадкой и несильно пробил в левый угол, но вратарь парировал на угловой.

На 62-й минуте "Динамо" создало еще один опасный момент — Эдуардо Герреро нашел Владислава Дубинчака передачей на дальний край штрафной площадки и поразил ворота "Карабаха", но рефери зафиксировал офсайд.

А на 69-й минуте "Карабах" забил второй гол в ворота "Динамо" — украинский форвард Алексей Кащук в центре вратарской площадки замкнул прострел Элвина Джафаргулиева с левого фланга.

Итак, "Карабах" победил "Динамо" со счетом 2:1 по сумме двух матчей.

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Обзор матча "Карабах" — "Динамо"

Будет добавлен в скором времени.

Таким образом, "Карабах" вышел в раунд плей-офф отбора Лиги конференций, где сразится с триумфатором пары "Твенте" (Нидерланды) — ДАК 1904 (Словакия). В первом поединке "Твенте" дома разгромил ДАК 1904 со счетом 6:0. Для "Динамо" же нынешний еврокубковый сезон завершен.

Отметим, что оба клуба начали еврокубковый сезон с первого квалификационного раунда Лиги Европы: "Динамо" одолело в серии пенальти румынскую "Университатю" (0:0, 0:0), а "Карабах" разгромил исландский "Вестри" (3:0, 3:0).

Во втором отборочном раунде Лиги Европы киевляне дважды проиграли греческому ПАОКу (2:3, 0:2), в то время как азербайджанский клуб в серии пенальти уступил болгарскому ЦСКА София (0:0, 0:0).

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Напомним, ранее из еврокубков выбыли другие два украинских клуба — черкасский ЛНЗ и житомирское "Полесье". Таким образом, единственным представителем Украины на евроарене остался донецкий "Шахтер", который получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов.

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