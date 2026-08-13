Украденные личности и миллионы для Ким Чен Ына: в США раскрыли дерзкую схему хакеров из КНДР

Фейковые айтовцы из КНДР обворовывают США с помощью ChatGPT / © iStock

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Спецслужбы Северной Кореи развернули беспрецедентную по масштабам сеть своих агентов, которые под видом обычных айтишников успешно проникают в корпоративный сектор США. По данным Федерального бюро расследований, тысячи таких подставных работников ежедневно подают заявки на всевозможные удаленные вакансии по всей Америке.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Искусственный интеллект вместо реальных знаний

Чтобы обойти строгие проверки отделов кадров, северокорейские агенты массово используют новые технологии. Лишь одна небольшая группа таких работников успела подать заявки в более чем тысячи различных компаний за три месяца, генерируя идеальные резюме и сопроводительные письма с помощью нейросетей.

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Во время онлайн-собеседований они часто зачитывают ответы непосредственно с экрана, используя подсказки от ChatGPT в реальном времени. Поскольку американские рекрутеры становятся все более внимательными и научились выявлять обман, мошенники стали применять даже инструменты искусственного интеллекта для замены лица, чтобы их невозможно было идентифицировать через веб-камеру.

Помощь американских сообщников и кража данных

Поскольку отправить рабочий корпоративный ноутбук непосредственно в Пхеньян невозможно, ІТ-работники из КНДР нанимают специальных посредников на территории США. Эти местные жители физически включают устройства дома, подключают их к американскому интернету, открывают банковские счета и иногда даже проходят первичные собеседования вместо реальных исполнителей.

За такую помощь посредники получают щедрое вознаграждение. Один из таких подельников из штата Огайо признался журналистам, что он лично посещает корпоративные онлайн-совещания, пока северокорейцы выполняют всю техническую работу, а свою зарплату в размере 75 тысяч долларов в год они делят пополам.

В то же время, для трудоустройства агенты массово используют украденные личности реальных американцев, и в то же время полностью разрушают их жизнь. Например, мужчина из Джорджии, чьими данными воспользовались хакеры, теперь не может открыть банковский счет, арендовать жилье или получить ссуду из-за полностью испорченной кредитной истории.

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Финансирование военной машины Ким Чен Ына

Прибыли от такой деятельности колоссальны для подсанкционной экономики КНДР, ведь некоторые специалисты зарабатывают до 300 тысяч долларов в год. По данным Министерства финансов США, до 90% этих средств перечисляются непосредственно режиму в Пхеньяне, чтобы поддерживать его диктатуру.

По последним оценкам экспертов, эта глобальная операция по трудоустройству приносит Северной Корее до 800 миллионов долларов ежегодно. Журналистское расследование проследило движение этих денег через сложную сеть киберпреступников и выяснило, что они напрямую поступают в компании, непосредственно разрабатывающие и финансирующие оружейные программы Ким Чен Ына.

Напомним, Пхеньян превращает войну в Украине в свой полигон . В Le Monde раскрыли масштабы новой военной помощи КНДР для России.

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