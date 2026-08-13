Сын министра здравоохранения США воевал за Украину: РФ объявила его в розыск

Роберт Кеннеди-младший / © Associated Press

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Российский суд санкционировал заочный арест Конора Кеннеди — сына министра здравоохранения США Роберта Ф. Кеннеди-младшего — в связи с его участием в боевых действиях на стороне Украины.

Об этом пишет издание Independent со ссылкой на материалы Московского городского суда.

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По данным российской стороны, 32-летнего Кеннеди обвиняют в наемничестве в интересах украинской армии и объявили в международный розыск. В случае задержания ему может грозить от семи до десяти лет лишения свободы.

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В 2022 году Кеннеди сам рассказывал, что вступил в Интернациональный легион Украины и воевал в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ. Он отмечал, что был готов рисковать жизнью, поскольку хотел помочь Украине.

Российские власти утверждают, что американец принимал участие в боевых действиях в Харьковской области.

По данным российского государственного агентства ТАСС, аналогичные заочные решения были приняты в отношении ряда других иностранных добровольцев.

Заочный арест Кеннеди может создать дополнительную дипломатическую проблему для администрации Дональда Трампа на фоне сложных отношений между Вашингтоном и Москвой и попыток американского президента добиться прекращения войны в Украине.

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Напомним, российский диктатор Владимир Путин помиловал бывшего морского пехотинца США Роберта Гилмана и освободил его после четырех лет заключения. В ответ он рассчитывает на услугу со стороны президента США Дональда Трампа.

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