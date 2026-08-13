"Скелю" расформировывают?: полк переходит под командование "Азова"

Бойцы «Скели» будут воевать под командованием «Азова» / © Фото из открытых источников

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Штурмовой полк «Скеля», вокруг которого недавно разразился громкий скандал, готовится к масштабным организационным изменениям. Военное командование приняло решение о переходе этих подразделений под оперативное командование корпуса «Азов».

Об этом сообщил спикер штурмового полка «Скеля» Алексей Братущак в интервью каналу «Бутусов Плюс».

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Объединение сил на одном участке фронта

До этого времени батальоны, ротные тактические группы и сводные отряды полка «Скеля» были рассеяны по разным горячим точкам. Они выполняли боевые задачи преимущественно автономно и усиливали те направления, где враг давил больше всего.

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Теперь же стратегия применения этого подразделения кардинально меняется. По словам спикера полка Алексея Братущака, разбросанные силы, вероятно, будут объединены для выполнения задач на одном конкретном участке фронта, что позволит максимально сконцентрировать их ударный потенциал.

«По состоянию на сегодняшний день мы выполняем боевое распоряжение под оперативным руководством корпуса "Азов"», — отметил спикер.

Оперативное подчинение вместо слияния

Пока еще не все подразделения полка «Скеля» окончательно переведены под новое руководство, ведь процесс переформатирования и стягивания сил требует определенного времени. Однако военное командование понимает, что консолидация разрозненных отрядов под единственным эффективным управлением позволит наносить российским оккупантам гораздо более ощутимые потери.

Важно понимать, что эта реорганизация вовсе не означает полного слияния двух военных формирований или ликвидации «Скелі». Алексей Братущак особо подчеркнул, что штурмовой полк не входит в организационную структуру «Азова», а полностью сохраняет свою собственную идентичность.

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«Мы не заходим в структуру Азова, но оперативное руководство будет осуществлять именно их штаб», — подчеркнул Братущак, окончательно развеяв слухи о расформировании своего подразделения.

Такой формат взаимодействия позволит бойцам «Скелі» перенимать передовой опыт планирования операций от опытных штабных офицеров «Азова», сохраняя при этом свои внутренние традиции и боевую слаженность. Это своеобразный симбиоз, где лучшие качества обоих подразделений будут работать на общую победу Украины.

Скандал вокруг полка «Скеля» — последние новости

425-й отдельный штурмовой полк «Скеля» в последнее время оказался в центре нескольких громких скандалов и журналистских расследований. На фоне проверок стало известно о массовом перемещении личного состава подразделения, откуда около двух тысяч штурмовиков направили на доукомплектование других проблемных бригад и полков Сухопутных войск Украины.

В самом подразделении опровергли слухи о расформировании и подтвердили перевод части военнослужащих в другие части по решению высшего военного командования. В «Скелі» подчеркнули, что это обычная практика управления Силами обороны в условиях войны, а сами бойцы продолжают удерживать свои позиции на передовой и выполнять все приказы главнокомандующего.

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В то же время, дополнительный общественный резонанс вызвала информация о расследовании правоохранителями обстоятельств гибели бойцов в тылу. Народный депутат Александр Федиенко раскрыл детали по небоевым потерям в подразделении, сообщив об открытии Нацполицией 103 уголовных производств по фактам смертей военнослужащих, не связанных с выполнением боевых задач.

В то же время парламентарий подчеркнул, что эта цифра не означает наличие 103 преступлений или убийств внутри части, ведь большинство случаев произошло по естественным причинам или вследствие несчастных случаев. Именно поэтому 41 производство уже закрыто из-за отсутствия состава преступления, относительно 61 расследование продолжается, и только по трем делам объявлено о подозрении.

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