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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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33
Время на прочтение
2 мин

Как приготовить ледяной коктейль "Палома" по рецепту Дженнифер Гарнер

Жаркий август — идеальное время для напитков, которые напоминают об отпуске даже тогда, когда вы уже вернулись к городским делам. Дженнифер Гарнер показала свой вариант коктейля «Палома» — яркий, цитрусовый и удивительно простой в приготовлении.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Дженнифер Гарнер

Дженнифер Гарнер / © Associated Press

Лето ещё не закончилось, так что впереди нас ждут тёплые вечера, поездки за город, бассейн, пикники и те самые августовские дни, когда хочется максимально продлить сезон. Именно для такого настроения Дженнифер Гарнер в своём Instagram рассказала, как приготовить коктейль «Палома» — замороженную версию популярного мексиканского коктейля на основе грейпфрута и текилы, об этом рассказало издание PureWow.

Гарнер не придумала эту идею с нуля: она призналась, что рецепт подсмотрела у Ины Гартен, и он вошёл в её кулинарную книгу «Современная уютная еда» («Modern Comfort Food»). Но главный плюс этого коктейля — его можно приготовить заранее. Дженнифер советует приготовить несколько порций впрок, чтобы потом просто достать их из морозилки.

Ингредиенты на 2 порции

  • свежевыжатый сок розового грейпфрута — примерно 3–4 грейпфрута

  • белая текила — 1 стакан

  • свежевыжатый сок лайма — ½ стакана (примерно 3–4 лайма)

  • сахарный сироп — ¼ стакана

  • лед — 2 стакана

  • соль — 1 щепотка

  • розовый грейпфрут — 2 тонких ломтика

Приготовление

  1. Сначала смешайте грейпфрутовый сок, текилу, сок лайма и сахарный сироп в контейнере, который можно поставить в морозилку.

  2. Замораживайте смесь не менее 6 часов, а ещё лучше — оставьте на ночь.

  3. Когда смесь станет твёрдой, разломайте её вилкой на кусочки.

  4. Половину переложите в чашу блендера, добавьте 1 стакан льда и примерно ⅛ ч. л. соли.

  5. Взбейте до однородной ледяной консистенции и разлейте по двум высоким бокалам.

  6. Повторите то же самое со второй половиной смеси.

  7. Украсьте каждую порцию долькой грейпфрута и подавайте сразу, пока коктейль остаётся замороженным.

Домашний сироп

Для этого рецепта не нужен готовый сироп из магазина. Его легко приготовить самостоятельно.

Ингредиенты

  • сахар — 1 стакан

  • вода — 1 стакан

Приготовление

  1. Смешайте в небольшой кастрюле ингредиенты

  2. Нагревайте только до тех пор, пока сахар полностью не растворится, а смесь не станет прозрачной.

  3. После этого остудите сироп и поставьте в холодильник.

Его можно приготовить заранее, поэтому в день вечеринки или домашних посиделок останется только смешать основные ингредиенты.

Ледяной коктейль «Палома» от Дженнифер Гарнер — именно тот рецепт, который хочется сохранить до следующего жаркого вечера. Грейпфрут, лайм, текила, немного сладости и много льда — иногда для создания атмосферы отпуска действительно нужно совсем немного. Правда, подросткам алкогольные коктейли не подходят, а взрослым стоит помнить об умеренности и ответственном употреблении алкоголя.

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