Как приготовить ледяной коктейль "Палома" по рецепту Дженнифер Гарнер

Дженнифер Гарнер / © Associated Press

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Лето ещё не закончилось, так что впереди нас ждут тёплые вечера, поездки за город, бассейн, пикники и те самые августовские дни, когда хочется максимально продлить сезон. Именно для такого настроения Дженнифер Гарнер в своём Instagram рассказала, как приготовить коктейль «Палома» — замороженную версию популярного мексиканского коктейля на основе грейпфрута и текилы, об этом рассказало издание PureWow.

Гарнер не придумала эту идею с нуля: она призналась, что рецепт подсмотрела у Ины Гартен, и он вошёл в её кулинарную книгу «Современная уютная еда» («Modern Comfort Food»). Но главный плюс этого коктейля — его можно приготовить заранее. Дженнифер советует приготовить несколько порций впрок, чтобы потом просто достать их из морозилки.

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Ингредиенты на 2 порции

свежевыжатый сок розового грейпфрута — примерно 3–4 грейпфрута

белая текила — 1 стакан

свежевыжатый сок лайма — ½ стакана (примерно 3–4 лайма)

сахарный сироп — ¼ стакана

лед — 2 стакана

соль — 1 щепотка

розовый грейпфрут — 2 тонких ломтика

Приготовление

Сначала смешайте грейпфрутовый сок, текилу, сок лайма и сахарный сироп в контейнере, который можно поставить в морозилку. Замораживайте смесь не менее 6 часов, а ещё лучше — оставьте на ночь. Когда смесь станет твёрдой, разломайте её вилкой на кусочки. Половину переложите в чашу блендера, добавьте 1 стакан льда и примерно ⅛ ч. л. соли. Взбейте до однородной ледяной консистенции и разлейте по двум высоким бокалам. Повторите то же самое со второй половиной смеси. Украсьте каждую порцию долькой грейпфрута и подавайте сразу, пока коктейль остаётся замороженным.

Домашний сироп

Для этого рецепта не нужен готовый сироп из магазина. Его легко приготовить самостоятельно.

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Ингредиенты

сахар — 1 стакан

вода — 1 стакан

Приготовление

Смешайте в небольшой кастрюле ингредиенты Нагревайте только до тех пор, пока сахар полностью не растворится, а смесь не станет прозрачной. После этого остудите сироп и поставьте в холодильник.

Его можно приготовить заранее, поэтому в день вечеринки или домашних посиделок останется только смешать основные ингредиенты.

Ледяной коктейль «Палома» от Дженнифер Гарнер — именно тот рецепт, который хочется сохранить до следующего жаркого вечера. Грейпфрут, лайм, текила, немного сладости и много льда — иногда для создания атмосферы отпуска действительно нужно совсем немного. Правда, подросткам алкогольные коктейли не подходят, а взрослым стоит помнить об умеренности и ответственном употреблении алкоголя.

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