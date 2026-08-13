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Как приготовить ледяной коктейль "Палома" по рецепту Дженнифер Гарнер
Жаркий август — идеальное время для напитков, которые напоминают об отпуске даже тогда, когда вы уже вернулись к городским делам. Дженнифер Гарнер показала свой вариант коктейля «Палома» — яркий, цитрусовый и удивительно простой в приготовлении.
Лето ещё не закончилось, так что впереди нас ждут тёплые вечера, поездки за город, бассейн, пикники и те самые августовские дни, когда хочется максимально продлить сезон. Именно для такого настроения Дженнифер Гарнер в своём Instagram рассказала, как приготовить коктейль «Палома» — замороженную версию популярного мексиканского коктейля на основе грейпфрута и текилы, об этом рассказало издание PureWow.
Гарнер не придумала эту идею с нуля: она призналась, что рецепт подсмотрела у Ины Гартен, и он вошёл в её кулинарную книгу «Современная уютная еда» («Modern Comfort Food»). Но главный плюс этого коктейля — его можно приготовить заранее. Дженнифер советует приготовить несколько порций впрок, чтобы потом просто достать их из морозилки.
Ингредиенты на 2 порции
свежевыжатый сок розового грейпфрута — примерно 3–4 грейпфрута
белая текила — 1 стакан
свежевыжатый сок лайма — ½ стакана (примерно 3–4 лайма)
сахарный сироп — ¼ стакана
лед — 2 стакана
соль — 1 щепотка
розовый грейпфрут — 2 тонких ломтика
Приготовление
Сначала смешайте грейпфрутовый сок, текилу, сок лайма и сахарный сироп в контейнере, который можно поставить в морозилку.
Замораживайте смесь не менее 6 часов, а ещё лучше — оставьте на ночь.
Когда смесь станет твёрдой, разломайте её вилкой на кусочки.
Половину переложите в чашу блендера, добавьте 1 стакан льда и примерно ⅛ ч. л. соли.
Взбейте до однородной ледяной консистенции и разлейте по двум высоким бокалам.
Повторите то же самое со второй половиной смеси.
Украсьте каждую порцию долькой грейпфрута и подавайте сразу, пока коктейль остаётся замороженным.
Домашний сироп
Для этого рецепта не нужен готовый сироп из магазина. Его легко приготовить самостоятельно.
Ингредиенты
сахар — 1 стакан
вода — 1 стакан
Приготовление
Смешайте в небольшой кастрюле ингредиенты
Нагревайте только до тех пор, пока сахар полностью не растворится, а смесь не станет прозрачной.
После этого остудите сироп и поставьте в холодильник.
Его можно приготовить заранее, поэтому в день вечеринки или домашних посиделок останется только смешать основные ингредиенты.
Ледяной коктейль «Палома» от Дженнифер Гарнер — именно тот рецепт, который хочется сохранить до следующего жаркого вечера. Грейпфрут, лайм, текила, немного сладости и много льда — иногда для создания атмосферы отпуска действительно нужно совсем немного. Правда, подросткам алкогольные коктейли не подходят, а взрослым стоит помнить об умеренности и ответственном употреблении алкоголя.