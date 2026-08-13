В белом платье Dior с большим цветком: Моника Барбаро на премьере романтической комедии "Всего одна ночь"

Каллум Тернер и Моника Барбаро / © Associated Press

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Моника Барбаро посетила премьеру романтической комедии «Всего одна ночь» (One Night Only) в Нью-Йорке. Вместе с ней перед фотографами позировал ее коллега — супруг Дуа Липы Каллум Тернер, с которым они сыграли в фильме главные роли.

Каллум Тернер и Моника Барбаро / © Associated Press

Для этого мероприятия Моника выбрала белое платье, сшитое на заказ брендом Dior, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру. Наряд имел мягкую драпировку на декольте и акцентный молочный цветок на плече, дополненный каскадом нежно-голубых лепестков.

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Моника Барбаро / © Associated Press

Аутфит актриса дополнила белыми босоножками, длинной серебристой моно-серьгой и кольцом с бриллиантами. У Барбары была красивая прическа с локонами и макияж с помадой цвета пыльной розы.

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Моника Барбаро / © Associated Press

Каллум появился на премьере в темно-синем двубортном костюме свободного кроя с черно-золотистыми пуговицами. Актер дополнил его светло-желтой рубашкой, коричневым галстуком в диагональную полоску и классическими черными туфлями.

Каллум Тернер и Моника Барбаро / © Associated Press

Контраст между романтичным платьем Моники и сдержанным костюмом Каллума сделал их совместное появление особенно эффектным.

Каллум Тернер и Моника Барбаро / © Associated Press

О фильме:

«Всего одна ночь» — романтическая комедия режиссера Уилла Глака, действие которой разворачивается в альтернативной реальности, где добрачные интимные отношения разрешены лишь в течение одной ночи в году. В центре сюжета — певица Элли в исполнении Моники Барбаро, которая стремится найти настоящую любовь, и владелец пиццерии Оуэн, которого сыграл Каллум Тернер. Их случайная встреча превращается в полное приключений путешествие по ночному Нью-Йорку. В актерский состав фильма также вошли Майя Хоук, Джулия Фокс, Молли Рингволд и Левар Бертон.

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Фильм «Всего одна ночь» можно увидеть в украинских кинотеатрах уже сегодня, 13 августа.

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