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Нефтяной рейс в Китай закончился аварией: российский танкер не смог спасти даже ледокол
Россия отправила по арктическому маршруту в Азию целую группу танкеров, которые в общей сложности перевозили около 8 млн баррелей нефти.
Один из российских нефтяных танкеров получил серьезные повреждения корпуса при переходе через Северный Ледовитый океан по пути в Азию.
Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на gCaptain.
Судно получило повреждения, несмотря на сопровождение ледокола, а страховая компания «Альфа-Страхование» выплатила за инцидент 53 млн рублей компенсации.
Какой именно танкер потерпел крушение и когда это произошло, пока неизвестно. По информации издания, страховщик не раскрывает этих подробностей, тогда как российские власти с 2026 года практически перестали публиковать сообщения об инцидентах в Арктике.
Инцидент произошел на фоне попыток Кремля более активно использовать Северный морской путь для перенаправления экспорта российской нефти в Китай и другие страны Азии, минуя европейские воды, где российские суда могут столкнуться с задержаниями.
Этим летом Россия отправила по арктическому маршруту в Азию целую группу танкеров, которые в общей сложности перевозили около 8 млн баррелей нефти. Для сравнения: в июле 2025 года по этому маршруту прошел лишь один нефтяной танкер.
Нынешний случай стал как минимум вторым серьезным инцидентом с нефтяными танкерами, следовавшими в Китай через Арктику за последние годы. В прошлом году танкер Lynx с примерно миллионом баррелей российской нефти застрял во льдах Восточно-Сибирского моря и продолжил движение только после помощи атомного ледокола.
Северный морской путь протяженностью около 5,6 тысячи км позволяет сократить продолжительность перевозок между Азией и Европой на 7–10 дней.
Президент РФ Владимир Путин на протяжении многих лет стремится превратить его в крупный международный логистический маршрут. В то же время фактические объемы перевозок пока существенно отстают от заявленных Кремлем целей: в 2024 году по маршруту было перевезено около 38 млн тонн грузов, а в 2025-м — 37 млн тонн.
Напомним, ЕС усиливает давление на «теневой флот» РФ. В Средиземном море проверили танкер, который подозревается в нарушении международного права.
Между тем Россия всё больше зависит от экспорта сырой нефти после того, как украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам существенно сократили её возможности по переработке сырья.