ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
177
Время на прочтение
2 мин

Нефтяной рейс в Китай закончился аварией: российский танкер не смог спасти даже ледокол

Россия отправила по арктическому маршруту в Азию целую группу танкеров, которые в общей сложности перевозили около 8 млн баррелей нефти.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Российская Арктика

Российская Арктика / © Getty Images

Один из российских нефтяных танкеров получил серьезные повреждения корпуса при переходе через Северный Ледовитый океан по пути в Азию.

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на gCaptain.

Судно получило повреждения, несмотря на сопровождение ледокола, а страховая компания «Альфа-Страхование» выплатила за инцидент 53 млн рублей компенсации.

Какой именно танкер потерпел крушение и когда это произошло, пока неизвестно. По информации издания, страховщик не раскрывает этих подробностей, тогда как российские власти с 2026 года практически перестали публиковать сообщения об инцидентах в Арктике.

Инцидент произошел на фоне попыток Кремля более активно использовать Северный морской путь для перенаправления экспорта российской нефти в Китай и другие страны Азии, минуя европейские воды, где российские суда могут столкнуться с задержаниями.

Этим летом Россия отправила по арктическому маршруту в Азию целую группу танкеров, которые в общей сложности перевозили около 8 млн баррелей нефти. Для сравнения: в июле 2025 года по этому маршруту прошел лишь один нефтяной танкер.

Нынешний случай стал как минимум вторым серьезным инцидентом с нефтяными танкерами, следовавшими в Китай через Арктику за последние годы. В прошлом году танкер Lynx с примерно миллионом баррелей российской нефти застрял во льдах Восточно-Сибирского моря и продолжил движение только после помощи атомного ледокола.

Северный морской путь протяженностью около 5,6 тысячи км позволяет сократить продолжительность перевозок между Азией и Европой на 7–10 дней.

Президент РФ Владимир Путин на протяжении многих лет стремится превратить его в крупный международный логистический маршрут. В то же время фактические объемы перевозок пока существенно отстают от заявленных Кремлем целей: в 2024 году по маршруту было перевезено около 38 млн тонн грузов, а в 2025-м — 37 млн тонн.

Напомним, ЕС усиливает давление на «теневой флот» РФ. В Средиземном море проверили танкер, который подозревается в нарушении международного права.

Между тем Россия всё больше зависит от экспорта сырой нефти после того, как украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам существенно сократили её возможности по переработке сырья.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie