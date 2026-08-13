Нафтовий рейс до Китаю обернувся аварією: російський танкер не врятував навіть криголам

Російська Арктика / © Getty Images

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Один із російських нафтових танкерів зазнав серйозних пошкоджень корпусу під час проходження Північного Льодовитого океану на шляху до Азії.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на gCaptain.

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Судно отримало пошкодження, попри супровід криголама, а страхова компанія «Альфа-Страхування» виплатила за інцидент 53 млн рублів компенсаці.

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Який саме танкер зазнав аварії та коли це сталося, наразі невідомо. За інформацією видання, страховик не розкриває цих деталей, тоді як російська влада з 2026 року майже перестала публікувати повідомлення про інциденти в Арктиці.

Інцидент стався на тлі спроб Кремля активніше використовувати Північний морський шлях для перенаправлення експорту російської нафти до Китаю та інших країн Азії, оминаючи європейські води, де російські судна можуть зіткнутися із затриманнями.

Цього літа Росія відправила арктичним маршрутом до Азії цілу групу танкерів, які сумарно перевозили близько 8 млн барелів нафти. Для порівняння, у липні 2025 року цим маршрутом пройшов лише один нафтовий танкер.

Нинішній випадок став щонайменше другим серйозним інцидентом із нафтовими танкерами, які прямували до Китаю через Арктику за останні роки. Торік танкер Lynx із приблизно мільйоном барелів російської нафти застряг у кризі Східносибірського моря і продовжив рух лише після допомоги атомного криголама.

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Північний морський шлях завдовжки близько 5,6 тисячі км дає змогу скоротити тривалість перевезень між Азією та Європою на 7–10 днів.

Президент РФ Володимир Путін багато років прагне перетворити його на великий міжнародний логістичний маршрут. Водночас фактичні обсяги перевезень поки суттєво відстають від заявлених Кремлем цілей: у 2024 році маршрутом перевезли близько 38 млн тонн вантажів, а у 2025-му — 37 млн тонн.

Нагадаємо, ЄС посилює тиск на «тіньовий флот» РФ. У Середземному морі перевірили танкер, який підозрюють у порушенні міжнародного права.

Тим часом Росія дедалі більше залежить від експорту сирої нафти після того, як українські удари по нафтопереробних заводах суттєво скоротили її можливості з переробки сировини.

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