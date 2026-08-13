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Масштабний антициклон огорнув сонячною погодою майже всю Європу, підминаючи під свій вплив і територію України. Саме тому 14 серпня у всіх регіонах країни утримуватиметься ясний та сухий день без опадів. У метеопрогнозах немає й натяку на тумани — хіба що над водоймами вранці підніметься легкий серпанок.

Детальний прогноз погоди в Україні на 14 серпня підготували Укргідрометцентр та Наталка Діденко.

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Якою буде погода 14 серпня в Україні: прогноз Укргідрометцентру

Завдяки антициклону, який змістився із Західної Європи, 14 серпня в Україні утримуватиметься суха та малохмарна погода. Атмосферний тиск продовжуватиме зростати, а внаслідок північних повітряних потоків і прозорого неба очікуються помітні температурні контрасти між днем та ніччю.

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Уночі повітря швидко ставатиме холодним. Найвищі позначки термометрів зафіксують на півдні та Закарпатті.

Загалом по країні очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер буде слабким, північним — 3–8 м/с. На більшості території України уночі температура опуститься до +8…+13 °C, а вдень повітря прогріється до +21…+26 °C.

На Закарпатті денний максимум встановиться на рівні +32 °C.

На півдні країни вночі очікується +11…+16 °C, удень стовпчики термометрів покажуть +24…+29 °C.

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Погода 14 серпня: прогноз Наталки Діденко

Як зазначає синоптикиня Наталка Діденко, антициклон — це масштабна область високого атмосферного тиску, коли дощі мають найменше шансів. Температури повітря приємно потішать: удень стовпчики термометрів піднімуться до +20…+25 °C, а на Закарпатті повітря розігріється до +28…+31 °C.

Натомість ніч уже принесе відчутний подих осені.

«А вночі навіть вже витягайте пледи чи й ковдру, мінімально +12 +17, а на півночі та заході подекуди — страшно сказати — +9 +11 градусів!».

Жителям Києва 14 серпня також варто чекати на ідеальну літню погоду — без опадів, із високим прозорим небом та безтурботними +24 °C удень.

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Однак затишшя буде тимчасовим, бо вже цієї неділі та в понеділок спека повернеться. Стовпчики термометрів перевалять за +30 °C.

Пожежна небезпека 14 серпня

У більшості регіонів України найближчими днями утримуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Синоптики застерігають: суха погода значно підвищує загрозу займань.

12–14 серпня найвищий рівень загрози оголошено по всій країні. Відносно безпечною ситуація залишатиметься лише у Вінницькій, Київській та більшості західних областей.

15 серпня зона надзвичайного ризику розшириться. Виняток становитимуть лише чотири регіони — Івано-Франківська, Чернівецька, Вінницька та Київська області.

Суворо дотримуйтеся правил пожежної безпеки під час перебування на природі та утримайтеся від розведення багаття.

Погода у Києві 14 серпня

В Укргідрометцентрі повідомили, що 14 серпня погода у Києві буде комфортною та сонячною, без опадів. Можлива невелика хмарність.

Вітер очікується північний, помірний та слабкий — 3–8 м/с, тож він лише додасть свіжості.

У Києві ніч буде злегка прохолодною — в межах +11…+13 °C, а ось удень кияни зможуть насолодитися літніми температурами — від +23 °C до +25 °C.

У Київській області вночі буде до +8…+13 °C, проте вдень стовпчики термометрів упевнено піднімуться до +21…+26 °C.

Погода Львів 14 серпня

У Львівському гідрометеорологічному центрі повідомили, що погоду 14 числа диктуватиме антициклон, центр якого розташувався над сусідньою Польщею. Завдяки цьому в регіоні утримається погожий та спокійний день — очікується мінлива хмарність, а дощів синоптики не прогнозують.

Утім, водіям та пішоходам варто бути уважнішими вранці: у нічні та ранкові години область огорне слабкий туман. Вітер дмухатиме зі сходу зі швидкістю 5–10 м/с.

У Львові вночі буде прохолодно — стовпчики термометрів опустяться до +7…+9 °C, а вдень містянам варто чекати на +25…+27 °C. На Львівщині уночі очікується відчутна прохолода — від +6 °C до +11 °C. Зате вдень сонце прогріє повітря до +24…+29 °C.

Погода у Дніпрі 14 серпня

У гідрометеорологічний центрі Дніпропетровської та Донецької областей пишуть, що 14 серпня варто чекати на спокійну літню погоду. На небі утримуватиметься мінлива хмарність, проте опадів синоптики не прогнозують.

Вітер буде помірним — 5–10 м/с.

У Дніпрі ніч буде відносно прохолодною — стовпчики термометрів покажуть +12…+14 °C, а вдень у місті очікують +22…+24 °C.

В області буде навіть тепліше, адже вночі температура знизиться до +9…+14 °C, а вдень сонце прогріє повітря до комфортних +21…+26 °C.

Яка буде погода у Харкові 14 серпня

У четвер, 14 серпня, на Харківщині утримається суха та помірно тепла погода. Синоптики передбачають мінливу хмарність, проте опадів у регіоні не буде. Подих прохолоди забезпечить північно-західний вітер, який буде доволі відчутним — його швидкість сягатиме 7–12 м/с.

У Харкові вночі будуть бадьорі +9…+11 °C, натомість удень містянам варто чекати на +22…+24 °C. У Харківській області очікується +8…+13 °C уночі та +21…+26 °C удень.

Про це повідомили у гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

Якою буде погода в Одесі 14 серпня: температура води

У гідрометеорологічному центрі Чорного та Азовського морів повідомляють, що 14 серпня на Одещині утримається погожий та теплий літній день. Синоптики прогнозують мінливу хмарність і відсутність опадів.

В Одесі ніч буде теплою — у межах +17…+19 °C, а вдень у місті очікується від +25 °C до +27 °C.

На Одещині уночі очікується +14…+19 °C, подекуди можливі +11 °C. Вдень сонце розігріє повітря до +25…+30 °C.

Температура моря біля узбережжя залишається ідеальною для купання — +22…+23 °C.

Прогноз на зиму в Україні

Нагадаємо, погода в Україні взимку може розвиватися за двома основними сценаріями, залежно від переважання атлантичних циклонів або стійких антициклонів над Європою.

За першим сценарієм може сформуватися потужний антициклон, який блокуватиме вологі повітряні маси з Атлантики. Це загрожує кількома тижнями сухої морозної погоди без опадів, що через відсутність снігу може призвести до сильного промерзання ґрунту та створити ризики для озимих культур.

Другий сценарій — активність атлантичних циклонів, які принесуть відносно теплу, вологу й вітряну зиму. За таких умов очікуються часті відлиги, температурні коливання біля нуля та чергування снігопадів із дощами. Остаточний перебіг зими залежатиме від розташування та стійкості атмосферних центрів.

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