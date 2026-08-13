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- Шоу-бізнес
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У блакитному бікіні біля басейну: нідерландська модель похизувалася пружними сідницями
Лаура Селія поділилася з підписниками спокусливим кадром із відпочинку у Сен-Тропе.
Нідерландська модель Лаура Селія насолоджується відпочинком у Сен-Тропе. В Instagram модель опублікувала нову світлину, на якій позувала на бортику басейну.
Для сонячних ванн вона обрала роздільний купальник ніжно-блакитного відтінку. Ліф із широкими бретельками та плавки з високими вирізами вдало підкреслили її засмагу й жіночні форми.
Пляжний аутфіт Лаура доповнила сонцезахисними окулярами з напівпрозорими лінзами. Її довге меліроване волосся було розпущене і укладене хвилями, а на обличчі — макіяж із виразними стрілками та нюдовою помадою.
Модель грайливо озирнулася на камеру, демонструючи струнку фігуру і пружні сідниці.
Нагадаємо, минулого разу Лаура Селія показалася у червоному бікіні у великий білий горошок та в білій блузці з рукавами-ліхтариками та рюшами.