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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
90
Час на прочитання
1 хв

У блакитному бікіні біля басейну: нідерландська модель похизувалася пружними сідницями

Лаура Селія поділилася з підписниками спокусливим кадром із відпочинку у Сен-Тропе.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Лаура Селія

Лаура Селія

Нідерландська модель Лаура Селія насолоджується відпочинком у Сен-Тропе. В Instagram модель опублікувала нову світлину, на якій позувала на бортику басейну.

Для сонячних ванн вона обрала роздільний купальник ніжно-блакитного відтінку. Ліф із широкими бретельками та плавки з високими вирізами вдало підкреслили її засмагу й жіночні форми.

Лаура Селія

Лаура Селія

Пляжний аутфіт Лаура доповнила сонцезахисними окулярами з напівпрозорими лінзами. Її довге меліроване волосся було розпущене і укладене хвилями, а на обличчі — макіяж із виразними стрілками та нюдовою помадою.

Модель грайливо озирнулася на камеру, демонструючи струнку фігуру і пружні сідниці.

Нагадаємо, минулого разу Лаура Селія показалася у червоному бікіні у великий білий горошок та в білій блузці з рукавами-ліхтариками та рюшами.

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