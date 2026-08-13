У блакитному бікіні біля басейну: нідерландська модель похизувалася пружними сідницями

Лаура Селія

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Нідерландська модель Лаура Селія насолоджується відпочинком у Сен-Тропе. В Instagram модель опублікувала нову світлину, на якій позувала на бортику басейну.

Для сонячних ванн вона обрала роздільний купальник ніжно-блакитного відтінку. Ліф із широкими бретельками та плавки з високими вирізами вдало підкреслили її засмагу й жіночні форми.

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Лаура Селія

Пляжний аутфіт Лаура доповнила сонцезахисними окулярами з напівпрозорими лінзами. Її довге меліроване волосся було розпущене і укладене хвилями, а на обличчі — макіяж із виразними стрілками та нюдовою помадою.

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Модель грайливо озирнулася на камеру, демонструючи струнку фігуру і пружні сідниці.

Нагадаємо, минулого разу Лаура Селія показалася у червоному бікіні у великий білий горошок та в білій блузці з рукавами-ліхтариками та рюшами.

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