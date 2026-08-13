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- Шоу-бізнес
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Ледь не випали: трансгендерна модель Victoria’s Secret блискучою мінісукнею підкреслила пишні груди
Еміра Діспейн продемонструвала гламурний образ у ніжному відтінку.
Трансгендерна модель, блогерка та зірка Victoria’s Secret Еміра Діспейн потрапила під приціл папараці ввечері на одній із вулиць Нью-Йорка. Вона вийшла в світ в ефектній жовтій мінісукні, яка чудово підкреслила її струнку фігуру та довгі ноги.
Вбрання мало приталений силует, широкі бретельки і квадратне декольте, з якого ледь не випали її пишні груди. Міні було повністю розшите блискітками, оздоблене сріблястою облямівкою та декороване невеликим розрізом спереду.
Аутфіт Еміра доповнила босоніжками кольору металік на високих шпильках. Тонкі ремінці зі стразами обвивали її щиколотки і гарно мерехтіли під спалахами фотокамер. У руці модель тримала маленьку жовту сумку.
На зап’ястях у неї були численні браслети, а у вухах — сережки-цвяшки з діамантами. Діспейн зробила макіяж із рожевими рум’янами, виразними віями та блиском на губах. Довге волосся вона уклала рівно, залишивши кілька пасом біля обличчя.
Образ вийшов кокетливим, гламурним і привертав увагу великою кількістю сяйливих деталей.