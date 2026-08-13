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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
264
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1 хв

Ледь не випали: трансгендерна модель Victoria’s Secret блискучою мінісукнею підкреслила пишні груди

Еміра Діспейн продемонструвала гламурний образ у ніжному відтінку.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Еміра Діспейн

Еміра Діспейн / © Getty Images

Трансгендерна модель, блогерка та зірка Victoria’s Secret Еміра Діспейн потрапила під приціл папараці ввечері на одній із вулиць Нью-Йорка. Вона вийшла в світ в ефектній жовтій мінісукні, яка чудово підкреслила її струнку фігуру та довгі ноги.

Вбрання мало приталений силует, широкі бретельки і квадратне декольте, з якого ледь не випали її пишні груди. Міні було повністю розшите блискітками, оздоблене сріблястою облямівкою та декороване невеликим розрізом спереду.

Еміра Діспейн / © Getty Images

Еміра Діспейн / © Getty Images

Аутфіт Еміра доповнила босоніжками кольору металік на високих шпильках. Тонкі ремінці зі стразами обвивали її щиколотки і гарно мерехтіли під спалахами фотокамер. У руці модель тримала маленьку жовту сумку.

На зап’ястях у неї були численні браслети, а у вухах — сережки-цвяшки з діамантами. Діспейн зробила макіяж із рожевими рум’янами, виразними віями та блиском на губах. Довге волосся вона уклала рівно, залишивши кілька пасом біля обличчя.

Образ вийшов кокетливим, гламурним і привертав увагу великою кількістю сяйливих деталей.

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