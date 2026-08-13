ДБР знайшло "чорну скриньку" МіГ-29, який упав на Одещині: що відомо

Падіння МіГ-29 на Одещині / © Державне бюро розслідувань

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ДБР виявило бортовий реєстратор винищувача, який упав у Березівському районі на Одещині. Експерти вже відновлюють записи, щоб зрозуміти причини аварії.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

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«Чорна скринька» МіГ-29 знайдена — що відомо

Повідомляється, що знайдена «чорна скринька» зазнала термічних пошкоджень унаслідок пожежі. Наразі експерти займаються її відновленням, аби зчитати інформацію про останні хвилини польоту.

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«Ми докладемо всіх необхідних зусиль, щоб об’єктивно та максимально повно встановити причини цієї авіаційної події. Слідство має дати чітку відповідь, що саме сталося під час виконання бойового завдання і які фактори до цього призвели. Жодна з версій не буде відкинута без ретельної перевірки», — зауважив директор ДБР Олексій Сухачов.

Слідство розглядає кілька можливих причин авіаподії, жодна з яких наразі не є остаточно підтвердженою. Зокрема, фахівці перевіряють технічний стан та придатність до застосування ракети, яку пілот випустив по ворожому безпілотнику.

Падіння МіГ-29 на Одещині / © Державне бюро розслідувань

Крім того, опрацьовується дотримання правил підготовки до польоту, його виконання та експлуатації винищувача. З цією метою аналізуються уламки літака, матеріали з місця падіння та свідчення військовослужбовців.

Падіння МіГ-29 на Одещині / © Державне бюро розслідувань

За фактом аварії розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України (порушення правил польотів або підготовки до них, а також правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу). Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону. Досудове розслідування триває.

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Падіння МіГ-29 на Одещині / © Державне бюро розслідувань

Падіння МіГ-29 на Одещині — останні новини

Нагадаємо, інцидент стався увечері 10 серпня 2026 року. Винищувач МіГ-29 Збройних Сил України виконував завдання зі знищення ворожих БПЛА, коли на борту виникла нештатна ситуація. Літак загорівся, а пілот втратив керування. Льотчик успішно катапультувався, його життю нічого не загрожує.

Після авіатрощі слідчі ДБР оглянули місце події, вилучили та зафіксували уламки літака, збирають необхідні матеріали, опитують свідків і військовослужбовців.

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