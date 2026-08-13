МіГ-29 в обмін на «дронові ноу-хау»: Україна та Польща фіналізують угоду

Україна отримає польські МіГ-29 в обмін на технології безпілотників, — Wiadomosci / © Вікіпедія

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Польща та Україна завершують переговори щодо передачі Києву польських винищувачів МіГ-29. В обмін Варшава має отримати українські технології та досвід бойового застосування дронів.

Про це повідомляють Wiadomosci.

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За даними видання, переговори щодо передачі Україні МіГ-29 в обмін на «дронові ноу-хау» та велику кількість різноманітних безпілотників наближаються до завершення. Зазначається, що МіГи будуть доставлені Україні найближчими тижнями, а безпілотники — до Польщі.

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За даними Міністерства оборони Польщі, справа пришвидшилася, коли Рустем Умеров, колишній секретар РНБО, став новим керівником Служби зовнішньої розвідки.

«З початку війни він займається найчутливішими питаннями, пов’язаними з переговорами з Росією та Сполученими Штатами. Він також має досвід у передачі технологій та українських ноу-хау. В інтерв’ю Зеленський, серед іншого, доручив йому вести переговори щодо угод щодо безпілотників. Польща сприймає цю зміну позитивно, але без надмірної довіри», — пишуть у польському ЗМІ.

«З українцями можна домовлятися про що завгодно. Підписувати що завгодно. Питання в тому, чи постачатимуть вони. Fire Point пропонує, наприклад, поставку 1500 далекобійних безпілотників. І негайну поставку такої ж кількості до Польщі у разі війни. На папері це виглядає дуже добре. Однак ми усвідомлюємо, що в критичній ситуації компанія може вдатися до форс-мажору та сказати: на жаль, ми воюємо, у нас немає можливості виконати контракт, нам самим потрібне це обладнання, бо ми в гіршому становищі», — переповідає джерело Wiadomosci побоювання поляків.

Крім того, заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька прокоментувала, чи вирішить Польща постачати Україні ракети Patriot.

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«Побачимо; це завжди рішення приймається на найвищому рівні», — сказала вона.

У свою чергу, Януш Сеймей, керівник політичного кабінету міністра оборони, заявив, що Україна ще не надсилала жодного офіційного запиту чи запиту до Польщі з цього питання.

Неофіційно джерела у збройних силах Польщі стверджують, що навіть якщо боєприпаси будуть передані, то не у великих кількостях. Наразі польська армія має приблизно 200 ракет PAC-3 MSE. За даним джерел видання, Варшава згодна поставити Україні максимум «кілька» ракет.

Скандал із передаванням польських МіГів

Раніше ми писали, як МіГ-29 пересварили Київ і Варшаву і хто у цьому винен.

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Нагадаємо, Польща хотіла утилізувати винищувачі МіГ-29, які спочатку планувала передати Україні.

У Польщі заявили, що мали отримати від українців технології безпілотників в обмін на літаки. Однак угода спочатку зірвалася. Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш покладав провину на Україну.

Новина про скасування угоди та подальшу утилізацію винищувачів, які Польща обіцяла передати Україні викликала бурхливе обговорення серед користувачів соцмережі Threads.

Своєю чергою експерт припустив, що ці списані літаки можуть бути використані як джерело запчастин для підтримання боєздатності української авіації.

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