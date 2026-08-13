Європа шукає канал для діалогу з Росією: яку країну просять про допомогу

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Представники країн Європи звертаються до Бразилії з проханням допомогти у взаємодії з Росією.

Про це заявив спеціальний радник президента Бразилії з міжнародних питань Селсу Аморім, повідомляє Тodapalavra.

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За його словами, Бразилія зберігає дипломатичні канали як із західними країнами, так і з Росією, що робить її одним із небагатьох можливих посередників у діалозі.

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Аморім розповів про це 12 серпня під час слухань у Комісії із закордонних справ та національної оборони Палати депутатів Бразилії.

«Я особисто отримував такі звернення, в інших випадках — президент або інші посадовці. Я можу говорити про те, що знаю: посли та міністри країн Західної Європи просять нас про взаємодію з Росією», — сказав він.

За словами радника президента Бразилії, представники європейських країн пояснюють такі звернення тим, що Бразилія залишається однією з небагатьох держав, яка має можливість спілкуватися як із Заходом, так і з Росією.

«Вони кажуть, що Бразилія — одна з небагатьох країн, яка має взаємодію і з Заходом, і з Росією», — заявив Аморім.

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Бразилія виступає за багатополярний світ

Аморім також пояснив, що Бразилія дотримується політики, яку він назвав нейтральною, та виступає за багатополярний світовий порядок.

«Бразилія має позицію нейтралітету», — сказав радник.

За його словами, країна підтримує розширення міжнародної співпраці, однак виступає проти іноземного втручання у внутрішні справи держав.

Аморім наголосив, що Бразилія прагне зберігати власний суверенітет та водночас залишатися відкритою до спільного пошуку рішень.

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Саме цю позицію він назвав однією з причин, чому до Бразилії звертаються представники європейських країн щодо комунікації з Москвою.

Водночас Аморім не уточнив, які саме європейські країни зверталися до Бразилії та про який конкретно формат посередництва чи переговорів із Росією йдеться.

Нагадаємо, американські посланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер готують візит до Москви, аби передати президенту РФ Володимиру Путіну ультиматум від Дональда Трампа.

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