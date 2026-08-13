Жінка була у стосунках із чоловіками на 17 років старшим і на 15 років молодшим: що вона зрозуміла (фото)

Пара / © pexels.com

Реклама

Головним у стосунках пари з великою різницею у віці є не цифра у паспорті, а зрілість партнерів і готовність працювати над відносинами.

Про це розповіла українка Таня Люмʼєр у Іnstagram.

Реклама

«У своєму житті я була у стосунках із чоловіком на 17 років старшим, і з чоловіком на 15 років молодшим. Це взагалі не про вік. А про рівень зрілості, готовність брати відповідальність, рости у стосунках, вміння вирішувати конфлікти і обирати один одного попри все», — написала вона.

Реклама

Таня Люмʼєр Фото perimenomagia

На її думку, стосунки залежать не лише від двох людей, які в них перебувають. На них також впливають родини партнерів та суспільні уявлення про те, якою «має бути» різниця у віці між чоловіком і жінкою.

«Стосунки будують не тільки дві душі — їх ще будують два розуми, дві родини і ціле суспільство, яке дуже добре знає, кому можна бути старшою, а кому ні», — зазначила авторка допису.

Фото perimenomagia

Вона додала, що її розповідь не має однозначного висновку.

«Я написала все, до чого дійшла. Тут більше питань, ніж відповідей. Без прикрас і без фінального “і всі жили довго і щасливо”», — йдеться у публікації.

Реклама

Фото perimenomagia

Реакція Мережі

Користувачі розповіли про власні стосунки.

Допис викликав активне обговорення. Частина користувачів поділилася власним досвідом стосунків, у яких жінка старша за чоловіка.

Одна з коментаторок розповіла, що її чоловік молодший на 20 років. За її словами, пара разом уже 11 років, однак їм довелося пройти через спротив родичів та суспільства.

«Мій чоловік молодше мене на 20 років. І ми вже 11 років разом. І так, у нас було багато викликів та випробувань — і від рідних, і від суспільства», — написала вона.

Реклама

Жінка зізналася, що спочатку її особливо турбувала реакція оточення та власні страхи щодо старіння. У стосунках також були складні періоди.

«Були і важкі часи, коли ми були на грані розлучення. Але зараз ми вийшли на зовсім інший глибокий рівень відносин. Він — мій найкращий друг, моя підтримка, мій мудрий радник і кохана половинка моєї душі», — зазначила коментаторка.

Інша користувачка розповіла про 25 років спільного життя з чоловіком, який молодший за неї на 10 років.

«Ми прожили прекрасних 25. Від мене відвернулись всі мої друзі, від нього теж його друзі. Але нам було байдуже. Ми стали один для одного вірними друзями, коханцями, партнерами по бізнесу», — написала вона.

За її словами, пара не впускала інших людей у своє особисте життя.

«Це той випадок, коли разом гарно мовчати, їсти, дивитись кіношкі і просто валятися на дивані, притулившись один до одного, відчувати один одного і насолоджуватись цим», — додала жінка.

Ще одна коментаторка звернула увагу на те, що різниця у віці сама по собі не визначає зрілість партнера.

«Часом чоловік на 15 років молодший може вести себе і бути зрілішим за чоловіка, який за тебе старший на 10 років», — написала вона.

У коментарях також розповіли про 20-річний шлюб чоловіка із жінкою, старшою на 15 років. За словами автора коментаря, спочатку пара зіткнулася із сильним спротивом родини та суспільства, але згодом змогла його подолати.

Водночас не всі учасники обговорення підтримали стосунки з великою різницею у віці. Деякі коментатори говорили про фізіологію та сексуальну сумісність партнерів у старшому віці.

Зокрема, одна з користувачок написала, що, на її думку, після 35 років велика різниця у віці може відчуватися сильніше, а інша поставила під сумнів можливість сексуального потягу чоловіка до значно старшої жінки.

Водночас у коментарях є й історії пар, які не вважають різницю у віці проблемою. Так, одна жінка розповіла, що її чоловік молодший на 13 років, а місяць тому у них народилася донька. За її словами, разом вони вже дев’ять років.

Ще одна 43-річна коментаторка розповіла про стосунки з чоловіком, який молодший за неї на 22 роки.

«Ми майже рік живемо разом. Я чудово розумію усі ваші страхи, бо вони також є в мені. Проте, в даний час — я тут, я зараз, я обираю себе!» — написала вона.

Авторка допису також запропонувала підписникам безкоштовне аудіо «ОК, тобі страшно. Що далі?», яке можна отримати за кодовим словом «69» у коментарях.

Тим часом 101-річний ветеран війни та його 100-річна дружина вражають бадьорістю духу після 80 років спільного життя.

Новини партнерів