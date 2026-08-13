Кайданки, погрози та 140 км від дому: на Черкащині ТЦК силоміць вивіз чоловіка з відстрочкою

Закували в кайданки й погрожували зброєю: деталі скандалу із ТЦК на Черкащині

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На Черкащині за тиждень зафіксовано сім фактів ймовірних порушень прав людини та кримінальних правопорушень з боку працівників Звенигородського районного ТЦК. Серед них — викрадення чоловіка, який має законне право на відстрочку через догляд за хворим батьком, а також затримання громадянина, виключеного з військового обліку.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Історія чоловіка, який має законну відстрочку у зв’язку з доглядом за батьком

Чоловік розповів, що ішов на роботу, коли, за його словами, поруч зупинився бус. З нього вийшли чоловіки у військовій формі, заламали йому руки, одягнули кайданки та повезли у невідомому напрямку. Чоловік встиг лише зателефонувати батькові й сказати: «Мене викрали».

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За дві години він опинився приблизно за 140 кілометрів від дому — без їжі, коштів та особистих речей. За даними омбудсмена, в цій ситуації брали участь представники Звенигородського РТЦК.

«Далі — ще серйозніші твердження. Чоловік повідомляє про погрози із застосуванням зброї, фізичний тиск та примушування до проходження ВЛК. Але вже зараз очевидне головне: чоловік мав законну відстрочку та здійснював догляд за батьком», — розповів Лубінець.

За словами омбудсмена, лише після втручання його представниці в Черкаській області Мар’яни Ніщенко ситуацію вдалося врегулювати. Чоловік повернувся додому.

Інші випадки

Омбудсмен наголосив, що це не єдиний подібний випадок на Черкащині.

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«Незадовго до цього за схожою схемою до Звенигородського ТЦК привезли іншу людину. Цього разу чоловік був виключений з військового обліку», — додав Лубінець.

Раніше Дмитро Лубінець заявив про тиск і переслідування свого представника на Закарпатті, після того, як той виявив численні порушення у ТЦК.

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