Тест на особистість: оберіть музичний інструмент і дізнайтеся, ви оптиміст чи песиміст

Тест на особистість / © unsplash.com

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Цей простий тест пропонує перевірити, який у вас погляд на життя — оптимістичний, песимістичний чи реалістичний.

Не варто довго роздумувати над відповіддю. Оберіть інструмент, який вам найбільше подобається або до якого вас інстинктивно потягнуло.

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Саме перший вибір, за задумом тесту, найкраще покаже ваш тип особистості.

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Піаніно / © Credits

1. Піаніно — ви оптиміст

Якщо ви одразу обрали піаніно, тест визначає вас як оптиміста.

Людей, які обирають цей інструмент, часто описують як творчих, товариських і спокійних. Ви вмієте помічати приємні сторони життя і навіть у складних ситуаціях намагаєтеся знайти щось хороше.

Водночас надмірний оптимізм іноді може призводити до завищених очікувань від людей або обставин.

Гітара / © pixabay.com

2. Гітара — ви песиміст

Якщо ваш вибір — гітара, за результатами тесту, ви схильні до песимістичного погляду на життя.

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Це не означає, що ви постійно сумуєте або бачите все в негативному світлі. Швидше, ви схильні сприймати реальність без прикрас і не створювати зайвих ілюзій.

Ви можете бути вдумливою, емпатійною та дуже спостережливою людиною. Завдяки цьому друзі часто можуть довіряти вам свої переживання та просити поради.

Втім, ваша реалістичність іноді може сприйматися оточенням як надмірний негатив.

Скрипка / © Unsplash

3. Скрипка — ви реаліст

Якщо ви обрали скрипку, тест відносить вас до реалістів — людей, у яких оптимізм і песимізм перебувають приблизно в рівновазі.

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Для вас характерні дисциплінованість, прагнення до досконалості та емоційна виразність.

Ви намагаєтеся сприймати світ таким, яким він є, не прикрашаючи його надмірним оптимізмом, але й не зосереджуючись лише на негативі. Такий підхід допомагає вам ухвалювати рішення і справлятися з життєвими ситуаціями більш зважено.

Зауважимо, що цей тест має розважальний характер і не є науковою психологічною діагностикою. Особистість людини значно складніша, ніж один вибір, а кожен із нас поєднує позитивні та негативні риси. Тому ким би ви не виявилися, оптимістом, песимістом чи реалістом, сприймайте результат як привід трохи краще замислитися над собою.

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