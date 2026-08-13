Росія готує нову армію дронів: завод "Шахедів" в Єлабузі стрімко розростається

Атака "Шахедів" / © t.me/SJTF_Odesa

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Засекречений російський комплекс з виробництва ударних безпілотників в особливій економічній зоні «Алабуга» поблизу міста Єлабуги в Татарстані стрімко розширюється.

Про це свідчить аналіз супутникових знімків, проведений американським Центром стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), на який посилається видання The i Paper.

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Дослідники зафіксували цілеспрямоване будівництво нових виробничих та допоміжних об’єктів, що свідчить про масштабування російської програми виробництва БПЛА.

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За оцінками, комплекс, який із 2021 року складався лише з двох будівель, нині розрісся приблизно до 116 споруд.

Ключовий центр виробництва БПЛА у Росії

У 2022 році Росія за допомогою Ірану створила в «Алабузі» виробництво безпілотників, що базуються на конструкції іранських Shahed-131 та Shahed-136. Нині підприємство випускає російські «Герані», а також дрони-приманки «Гербера».

За наведеними The i Paper даними, виробничі потужності можуть забезпечувати випуск близько 170–190 безпілотників на добу. Це перетворює Єлабугу на один із головних елементів російської кампанії масованих ударів по Україні.

Україна не може вразити стратегічний об’єкт

Єлабуга неодноразово ставала ціллю українських атак у 2024 та 2025 роках. Водночас завдані удари не спричинили масштабних і тривалих пошкоджень виробництва.

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За словами експертів, комплекс добре захищений, а нові будівлі споруджувалися з урахуванням можливих атак.

Крім того, виробництво значною мірою базується на ручній праці та простих технологіях, тому там немає одного критично важливого промислового вузла, знищення якого могло б паралізувати весь завод.

Люк Коффі з Інституту Гудзона вважає, що наразі Україна навряд чи має достатню кількість засобів ураження, здатних завдати комплексу значних і тривалих руйнувань.

Нова загроза для України

За оцінками експертів, продовження розширення «Алабуги» дозволить Росії виробляти тисячі безпілотників, додатково перевантажуючи українську систему ППО.

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Фахівці також звертають увагу на залежність підприємства від енергетичної інфраструктури та ланцюгів постачання. Водночас характер виробництва дозволяє Росії потенційно розосереджувати його на нових майданчиках.

Нагадаємо, Росія також нарощує виробництво ракет, здатних вражати цілі в Україні через дефіцит перехоплювачів для Patriot.

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