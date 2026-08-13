Україну не запросили на найбільший військовий парад Польщі: хто буде у Варшаві

Українські військові (ілюстративне фото) / © pixabay.com

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Україна не отримувала запрошення на військовий парад у Варшаві, який відбудеться 15 серпня з нагоди Дня Збройних сил Польщі.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України в коментарі “Суспільному”.

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Цьогорічний парад стане найбільшим в історії Польщі. У ньому візьмуть участь близько 1800 військовослужбовців, понад 300 одиниць наземної техніки та 60 літальних апаратів.

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До заходу також долучаться військові зі США, Канади, Австралії, Литви, Естонії, Швеції, Румунії та інших держав. Найбільшу групу серед іноземних союзників становитимуть французькі військовослужбовці, зокрема підрозділ Іноземного легіону.

Паралельно у Гдині та Гданську проведуть морський парад за участю понад 20 кораблів — фрегатів, корветів, гідрографічних суден та мінних тральників.

Напруження у відносинах України та Польщі

Останнім часом відносини між Києвом і Варшавою залишаються напруженими. На цьому тлі у Польщі також фіксують резонансні випадки агресії та ксенофобських висловлювань щодо українців.

Зокрема, нещодавно у Польщі побили 15-річного українця та його друга після того, як вони розмовляли українською мовою. Ще один інцидент стався в автобусі у Більсько-Бялій, де місцевий водій робив образливі та ксенофобські коментарі на адресу українських дівчат.

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Крім того, опитування IBRiS показало, що 67,2% респондентів у Польщі підтримують депортацію українських чоловіків призовного віку, які не працюють у країні легально. З них 43,8% обрали відповідь «точно так», ще 23,4% — «скоріше так».

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