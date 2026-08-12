Українці розбили американську бронетанкову бригаду: результат навчань у Німеччині шокував

Українські військові. Ілюстративне зображення / © facebook.com/Сухопутні війська України

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Українські оператори безпілотників під час військових навчань Combined Resolve, які на початку 2026 року проходили в Німеччині, змогли виявити та «знищити» американські підрозділи й бронетехніку.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на американських чиновників та учасників навчань.

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У маневрах брали участь близько 3500 американських військовослужбовців, які прибули до Німеччини в межах ротації з Форт-Худа у Техасі. Їхнім завданням було штурмувати позиції умовного противника на армійському полігоні. Оборону цих позицій посилили українські військовослужбовці з 412-го полку сил безпілотних систем Nemesis.

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За даними WSJ, результат протистояння виявився показовим: українські оператори дронів настільки швидко виявляли американські підрозділи та бронетехніку, що американські чиновники описали результат навчань як знищення американської бронетанкової бригади.

Однією з причин стала активність важкої бронетехніки. Під час руху вона здіймала пил, що робило її помітнішою для українських розвідувальних безпілотників. Після виявлення цілей у бій вступали ударні дрони — апарати зі скиданням вибухівки та FPV-дрони, які атакували американську техніку.

Американські військові, за словами учасників навчань, зіткнулися з настільки швидким ураженням техніки, що окремі машини доводилося умовно «повертати» на поле бою як нові одиниці або відновлювати, щоб продовжити сценарій навчань.

Водночас американські підрозділи поступово адаптувалися до нової тактики. Представник армії зазначив, що військовослужбовці, які змінювали один одного, стали краще розосереджуватися, маскувати техніку та використовувати засоби радіоелектронної боротьби й протидії безпілотникам.

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Українські військові згодом перейшли на інший бік у навчальному сценарії та допомогли американським підрозділам ефективніше використовувати безпілотні технології вже під час наступальних операцій. Таким чином, навчання стало не лише випробуванням американських військових у протистоянні з українською тактикою дронів, а й практичним обміном бойовим досвідом.

Для американської армії це далеко не перший сигнал про необхідність вивчати український досвід ведення війни із застосуванням безпілотників. Ще у 2023 році американський офіцер піхоти, який допомагав тренувати українських військових, дійшов висновку, що США мають багато чого перейняти у Києва. Він розробив відповідну програму підготовки, яку згодом почали використовувати інші підрозділи американської армії.

Результати Combined Resolve демонструють одну з ключових змін сучасної війни: навіть добре оснащені бронетанкові підрозділи стають надзвичайно вразливими, якщо противник має перевагу в розвідці та застосуванні ударних безпілотників. Для американських і європейських армій український досвід дедалі більше перетворюється на практичний урок того, як може виглядати масштабний конфлікт у майбутньому.

Нагадаємо, під час масштабних навчань НАТО Hedgehog 2025, які відбувалися у травні минулого року в Естонії, десять бійців ЗСУ за пів дня рознесли 17 одиниць бронетехніки та завдали 30 ударів по інших цілях. За добу війська НАТО втратили б два батальйони, якби цей бій був справжнім.

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