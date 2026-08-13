Польща може передати Україні нові ракети для Patriot: коли буде рішення

Чи передасть Польща ракети до Patriot Україні / © Фото з відкритих джерел

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Найближчими днями Польща може ухвалити рішення про передачу Україні чергової партії ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це в ефірі «Poranna rozmowa» на RMF FM повідомила заступниця міністра оборони Магдалена Собковяк-Чарнецька.

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Польща готується ухвалити рішення щодо передачі нових ракет Patriot Україні

За її словами, наразі тривають активні консультації у Варшаві із союзниками по НАТО та Сполученими Штатами. Рішення очікується протягом кількох днів.

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Водночас урядовиця підкреслила, що будь-який подібний крок аналізується з огляду на власну безпеку країни:

«Це рішення завжди має ухвалюватися з огляду на безпеку поляків, і всі аргументи повинні бути зважені».

Паралельно Польща бере участь у конкурентній боротьбі за право виготовляти або обслуговувати ракети до комплексів Patriot для потреб усієї Європи. Основним суперником Варшави у цьому питанні є Німеччина. Перемовини про створення відповідного майданчика ведуться як на міжурядовому рівні, так і з представниками оборонно-промислового комплексу.

«Сьогодні ми ведемо переговори. За це бореться як мінімум ще одна країна ЄС. Ми робимо все, щоб, якщо не виробництво, то хоча б сервісний центр, який також є критичним, повинен бути побудований в рамках Євросоюзу», — заявила заступниця міністра.

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На уточнювальне запитання про те, із ким саме змагається Польща, Собковяк-Чарнецька відповіла, що з Німеччиною.

Україні необхідні Patriot: останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN заявив, що дефіцит ракет-перехоплювачів на тлі зростання російських балістичних ударів є одним із найбільших викликів від початку повномасштабної війни.

Наразі країна має лише 1% від необхідного обсягу, що у 2,5 раза менше, ніж 2025 року. За словами глави держави, купівля навіть 5% від американських запасів дозволила б Україні пройти зиму та врятувати життя цивільних, а 10% — знищити всі балістичні ракети РФ.

Щоденно президент докладає значних зусиль і проводить численні непублічні переговори із союзниками задля поповнення систем ППО, зокрема Patriot, запаси яких майже вичерпані. Найбільше від атак потерпає Київ, а за даними ООН, липень став найсмертельнішим місяцем для цивільного населення від квітня 2022 року.

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Водночас залишається невизначеність щодо реалізації ініціативи президента США Дональда Трампа про надання Україні ліцензії на самостійне виробництво ракет Patriot. Попри візити представників компаній-виробників до Києва, конкретних домовленостей поки не досягнуто, тому Зеленський продовжує переконувати Білий дім збільшити постачання як напряму, так і через партнерів.

Президент США Дональд Трамп відмовився від обіцянок надати Києву секретні креслення та ліцензію для власного виробництва ракет Patriot через побоювання Білого дому щодо витоку технологій до Росії або на чорний ринок.

Головним предметом суперечок в американській адміністрації стала високотехнологічна 8-дюймова радаро-голівка компанії Boeing, експорт якої США суворо обмежують навіть для найближчих союзників.

Ситуацію ускладнює й дефіцит ракет у самих Сполучених Штатах, які витратили значну частину своїх запасів через конфлікт з Іраном. Хоча компанія Boeing вже планує збільшити річне випуск компонентів у три рази, це потребуватиме тривалого часу, залишаючи питання швидкого поповнення української ППО відкритим.

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