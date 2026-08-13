Польша может передать Украине новые ракеты для Patriot: когда будет решение

Передаст ли Польша ракеты к Patriot Украине / © Фото из открытых источников

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В ближайшие дни Польша может принять решение о передаче Украине очередной партии ракет к системе противовоздушной обороны Patriot.

Об этом в эфире «Poranna rozmowa» на RMF FM сообщила заместительница министра обороны Магдалена Собковяк-Чернецкая.

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Польша готовится принять решение о передаче новых ракет Patriot Украине

По ее словам, сейчас ведутся активные консультации в Варшаве с союзниками по НАТО и Соединенными Штатами. Решение ожидается в течение нескольких дней.

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В то же время чиновница подчеркнула, что любой подобный шаг анализируется с учетом собственной безопасности страны:

«Это решение всегда должно приниматься с учетом безопасности поляков, и все аргументы должны быть взвешены».

Параллельно Польша участвует в конкурентной борьбе за право производить или обслуживать ракеты в комплексы Patriot для нужд всей Европы. Основным соперником Варшавы по этому вопросу является Германия. Переговоры по созданию соответствующей площадки ведутся как на межправительственном уровне, так и с представителями оборонно-промышленного комплекса.

«Сегодня мы ведем переговоры. За это борется, как минимум, еще одна страна ЕС. Мы делаем все, чтобы, если не производство, то хотя бы сервисный центр, который также является критическим, должен быть построен в рамках Евросоюза», — заявила заместительница министра.

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На уточняющий вопрос о том, с кем соревнуется Польша, Собковяк-Чернецкая ответила, что с Германией.

Украине необходимы Patriot: последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что дефицит ракет-перехватчиков на фоне роста российских баллистических ударов является одним из самых больших вызовов с начала полномасштабной войны.

Сейчас страна имеет лишь 1% от необходимого объема, что в 2,5 раза меньше, чем в 2025 году. По словам главы государства, покупка даже 5% американских запасов позволила бы Украине пройти зиму и спасти жизни гражданских, а 10% — уничтожить все баллистические ракеты РФ.

Ежедневно президент прилагает значительные усилия и проводит многочисленные непубличные переговоры с союзниками по пополнению систем ПВО, в частности Patriot, запасы которых почти исчерпаны. Больше всего от атак страдает Киев, а по данным ООН, июль стал самым смертным месяцем для гражданского населения с апреля 2022 года.

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В то же время, остается неопределенность по реализации инициативы президента США Дональда Трампа о предоставлении Украине лицензии на самостоятельное производство ракет Patriot. Несмотря на визиты представителей компаний-производителей в Киев, конкретные договоренности пока не достигнуты, поэтому Зеленский продолжает убеждать Белый дом увеличить поставки как напрямую, так и через партнеров.

Президент США Дональд Трамп отказался от обещаний предоставить Киеву секретные чертежи и лицензию для собственного производства ракет Patriot из-за опасений Белого дома утечки технологий в Россию или на черный рынок.

Главным предметом споров в американской администрации стала высокотехнологичная 8-дюймовая радаро-головка компании Boeing, экспорт которой США строго ограничивают даже для ближайших союзников.

Ситуацию осложняет и дефицит ракет в самих Соединенных Штатах, которые израсходовали значительную часть своих запасов из-за конфликта с Ираном. Хотя компания Boeing уже планирует увеличить годовой выпуск компонентов в три раза, это потребует длительного времени, оставляя вопрос быстрого пополнения украинского ПВО открытым.

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