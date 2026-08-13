Учительница потратила все сбережения на безлюдный остров: ради чего она рискнула всем

Остров Чумбе в Танзании, недалеко от Занзибара / © Фото из открытых источников

Реклама

В 1991 году Сибилла Ридмиллер увидела вблизи Занзибара безлюдный остров Чумбе с почти нетронутым коралловым рифом и решила вложить собственные средства в его сохранение. Уже через несколько лет территория получила охранный статус, а затем стала одним из первых частно управляемых морских парков региона.

Об этом сообщает CNN.

Реклама

Ридмиллер приехала в Танзанию еще в начале 1980-х годов и работала в образовательных проектах. Ее беспокоило разрушение местных рифов из-за вредных методов рыболовства, в том числе использования взрывчатки.

Реклама

Во время путешествия вокруг Занзибара 21 апреля 1991 года она увидела Чумбе. Остров был незаселенным, а вокруг него сохранились коралловый риф, морские травы и другие природные экосистемы.

Остров будет финансировать собственную защиту

Идея Ридмиллер заключалась не просто в создании закрытого заповедника. Она предложила модель, при которой ограниченный экотуризм должен финансировать охрану природы и экологическое образование.

После переговоров с властями Занзибара вокруг острова была создана территория, где запретили рыболовство и другую добычу ресурсов. Заповедная морская зона включает около 30 гектаров рифа и близлежащих экосистем.

К охране привлекли местных рыболовов, которых научили работать рейнджерами. Они хорошо знали местные воды и могли объяснять другим общинам, зачем нужны ограничения.

Реклама

Впоследствии на острове появились образовательный центр и небольшой эко-отель. Постройки оборудовали солнечной энергией, системами сбора дождевой воды и очистки стоков.

Экотуризм начал работу в 1998 году, а доходы от посетителей направляли на содержание заповедника и образовательные программы.

Школьников начали учить прямо на острове

Отдельной частью проекта стало экологическое образование. На Чумбе начали привозить школьников и учителей, чтобы рассказывать им о коралловых рифах, морских травах, лесах и местной фауне.

В результате личная инициатива Ридмиллера превратилась в модель, соединившую три направления: охрану острова и рифа, работу с местными общинами и экотуризм, финансирующий сохранение природы.

Реклама

Напомним, в Великобритании выставили на продажу небольшой остров, стоимость которого лишь чуть превышает среднюю цену жилья в стране. Необычное предложение уже вызвало значительный интерес среди потенциальных покупателей.

Новости партнеров