Можно ли гнилые яблоки выбрасывать на город

Падалица

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В конце лета многие садоводы сталкиваются с тем, что под деревьями массово появляется падалица. Оставлять опавшие яблоки под яблонями в надежде, что они перегниют самостоятельно, категорически нельзя, ведь такие плоды становятся питомником бактерий и болезней вроде монилиоза. Выбрасывать их на обычную свалку тоже не рекомендуется, поскольку это создаст стойкий гнилостный запах и привлечет мух и ос. Однако относиться к падалице следует по-разному в зависимости от ее состояния.

Здоровые и неперезрелые яблоки, опавшие из-за чрезмерного количества на ветвях, вполне можно собрать и использовать для приготовления домашних заготовок, среди которых компоты, варенье или вино. Совсем другое дело — поврежденные, пораженные гнилью или болезнями плоды. Многие дачники допускают стратегическую ошибку, собирая такую падалицу и выбрасывая ее за пределы участка или в обычные открытые компостные кучи. Это создает идеальную и обильную кормовую базу для слизней, в результате чего вредители начнут размножаться в геометрической прогрессии, и впоследствии избавиться от них будет крайне трудно.

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Как утилизировать пораженные монолиозом яблоки

Чтобы и защитить сад от инфекций, и не размножить вредителей, гнилые яблоки нужно правильно утилизировать, а самым действенным способом является надежная закапка в землю с дополнительной обработкой. В саду необходимо выкопать яму, например под гортензиями или голубиной, и заложить туда падалицу. Перед засыпанием обязательно используют биопрепарат Трихосан в любой форме, такой как мини или премиум. На одно ведро яблок понадобится примерно половина столовой ложки средства, которая станет колоссальным препятствием для слизней и полностью уничтожит возбудителей монилиоза. После этого яблоки тщательно засыпают слоем земли толщиной не менее 10–15 сантиметров.

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Можно ли закладывать падалицу яблок в грядки

Если вопрос решается через устройство отдельных грядок, подход требует несколько другой технологии. Для грядок, которые будут отдыхать до весны, плоды предварительно нарезают и раскладывают на поверхности, после чего обильно посыпают золой и медным купоросом. Для ускорения процессов брожения дополнительно вводят навоз или гранулированную мочевину, после чего всю конструкцию закрывают слоем земли. В дальнейшем на таких обогащенных участках в следующем сезоне можно успешно высаживать огурцы, тыквы, кабачки, укроп или петрушку.

Можно ли закладывать падалицу яблок в компост

В случае закладки компоста здоровые фрукты можно отправлять туда без проблем, в то время как всю гниль лучше предварительно обрезать. Саму яму делают исключительно закрытой, для этого выкапывают углубления, выстилают сорняками и насыпают яблоки. Плоды возделывают золой и медным купоросом, а сверху снова накрывают травой и землей. В процессе природной оседания такую массу периодически прокалывают вилами для улучшения циркуляции воздуха, и уже в следующем сезоне полученным качественным удобрением можно будет полноценно пользоваться для собственных нужд.

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