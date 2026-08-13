"Забили х*й на документи": Звіробій заявила про викрадення бійця, який повертався з СЗЧ

Маруся Звіробій / © Facebook-сторінка Марусі Звіробій

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У Дніпрі затримали військовослужбовця Костянтина Сидоренка, який повертався з СЗЧ до 93-ї бригади. Наразі його місцеперебування невідоме, а Територіальний центр комплектування та Військова служба правопорядку не надають чіткої інформації щодо інциденту.

Про це повідомила українська військовослужбовиця, інструкторка навчального центру Десантно-штурмових військ Маруся Звіробій.

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«В мене спи*дили бійця в Дніпрі бл*ть! По програмі повернення з СЗЧ. Хлопця, який їхав до нас з приписом від 93 бригади. Забили х*й на його документи, закрили і він не знає, де він є, в якому підвалі. Як? Як бл*ть ви збираєтесь когось такими методами повертати з СЗЧ?!» — заявила вона.

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Звіробій закликала встановити місцеперебування військовослужбовця.

«Рекомендую знайти мені Костянтина Сидоренка, бо будете Гончаренку в ТСК пояснювать, де ваші очі були бл*ть і вуха, коли він вам документи показував! Я бл*ть кожне прізвище знайду і зроблю відомим, на чиїй совісті через такі методи спущений в унітаз авторитет вашої богодєльні, ВСП чи ТЦК, я ж знайду!» — наголосила військовослужбовиця.

За словами Звіробій, вона має їхати ховати одного з найкращих бійців її батальйону. Військова очікує на Сидоренка, який має прибути йому на заміну, та пригрозила звернутися до головнокомандувача.

Звіробій також повідомила, що намагалася встановити місцеперебування бійця, телефонуючи до відповідних структур. У чергових базах інформації про нього не було. Вона висловила побоювання, що Сидоренка можуть відправити до іншої частини.

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Інструкторка оприлюднила доповідь юриста щодо цього військовослужбовця. Вона зауважила, що без юридичної допомоги повернення військових із СЗЧ фактично неможливе.

«Військовослужбовця, який їхав з СЗЧ до 93-ї бригади, затримали. Наразі його місце перебування невідоме. ТЦК та ВСП не надають чіткої інформації, а за номерами, отриманими від обласного ТЦК, додзвонитися неможливо. ВСП шукає його по всій Дніпропетровській області, але безуспішно. Сам військовослужбовець вийшов на зв’язок з чужого телефону, заплативши 50 гривень, і повідомив, що перебуває в невідомому місці. Комунікація між структурами відсутня, а чіткі алгоритми дій у подібних випадках не працюють», — йдеться у доповіді.

Також Звіробій заявила, що черговий телефон СБУ у Дніпрі не працює, а черговий прокурор не відповідає на дзвінки.

«Питання зустрічне, навіщо потрібні рекрути в/ч та механізми повернення СЗЧ на службу?! Якщо є ТЦК, які «на гастролях» в сусідніх областях працюють по «таксах» за особисті речі», — резюмувала військова.

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До слова, раніше Міноборони роз’яснило алгоритм повернення із СЗЧ: рапорт можна подати через застосунок «Армія+», безпосередньо у військовій частині або через Центр рекрутингу Сухопутних військ. В усіх випадках розгляд звернення триває до семи днів. Після погодження військовий має п’ять діб на прибуття до частини, підтверджуючи участь у програмі повернення електронним статусом «У дорозі» («Армія+») або паперовим приписом (через рекрутинговий центр).

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