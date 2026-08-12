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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
155
Час на прочитання
1 хв

У гороховому бікіні і з рюшами: нідерландська модель показала гарну фігуру на відпочинку в Сен-Тропе

Лаура Селія позувала на терасі у грайливому пляжному образі у стилі ретро.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Лаура Селія

Лаура Селія

Лаура Селія поділилася в Instagram новими світлинами з відпочинку у французькому Сен-Тропе. Модель позувала на терасі у яскравому пляжному образі з ноткою ретро.

На ній було червоне бікіні у великий білий горошок. Комплект складався з бюстгальтера на зав’язках і плавок з високим посадженням на стегнах. Купальник підкреслив засмагу і струнку фігуру Лаури.

Лаура Селія

Лаура Селія

Пляжний аутфіт вона доповнила короткою білою блузкою з рукавами-ліхтариками, рюшами, ажурним оздобленням і довгими зав’язками. Модель залишила її розстебнутою, використавши як легку накидку.

Лаура Селія

Лаура Селія

У Лаури, як завжди, було об’ємне укладання з локонами, макіяж з улюбленими чорними стрілками та червоний манікюр і педикюр. Лук вона завершила золотими браслети, каблучки і сережками-кільцями.

Лаура Селія

Лаура Селія

«Один із тих днів, коли хочеться, щоб вони тривали трохи довше», — підписала модель сонячні кадри.

Нагадаємо, раніше Лаура Селія у рожевій сукні з відвертим декольте влаштувала фотосесію біля фонтана Треві.

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