Росіянин готував замах на українця у Варшаві: Туск зробив тривожну заяву

Поліція Польщі / © PAP

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В останню хвилину польським правоохоронцям вдалося зірвати сплановане вбивство у столиці Польщі. Напад мав стати першою спробою російських спецслужб атакувати американського громадянина на території країни НАТО.

Про це повідомило Deutsche Welle.

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Спецоперація із затримання громадянина РФ відбулася ще 7 серпня. За даними слідства, чоловік був завербований російськими спецслужбами та готував убивство у Варшаві. Об’єктом атаки став чоловік із подвійним громадянством України та США, чиє ім’я наразі не розголошують.

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Очільник польського уряду Дональд Туск підкреслив, що потенційна жертва була «незручною з точки зору режиму» Володимира Путіна.

«Він був незручним для режиму Путіна. В останню хвилину, завдяки діям Агентства внутрішньої безпеки та поліції, нам вдалося запобігти цій страті, цьому нападу», — сказав Туск.

Щоб розкрити цей злочин, польські правоохоронці працювали разом із розвідкою США. Як уточнив міністр-координатор спецслужб Томаш Семоняк у мережі X, кілер полював на «громадянина США українського походження».

«Я не уповноважений розголошувати імена, але це перший випадок, коли хтось за наказом Росії вирішив напасти на громадянина Америки на території іншої країни НАТО, зокрема в Польщі, у Варшаві», — зазначив Туск.

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У Польщі наголосили, що цей замах — частина гібридної війни Росії проти країн, які допомагають Україні. Через це польський прем’єр закликав світ готуватися до нових дій та загроз з боку РФ.

«На жаль, ми повинні припустити, що режим Путіна намагатиметься ліквідувати незручних людей з різних причин, у різних місцях світу», — застеріг він.

Нагадаємо, у Лондоні агресивний чоловік, найімовірніше, поляк, напав з образами на групу українців, які організували збір коштів для ЗСУ. Чоловік назвав їх «бандерівцями», «сміттям» та «націоналістами».

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