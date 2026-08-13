З Німеччини почнуть депортувати деяких українських чоловіків: кого це стосується

Німеччина обмежує захист для українців: кому загрожує депортація / © Getty Images

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Німеччина більше не надаватиме тимчасовий захист для нових біженців-чоловіків з України віком від 23 до 60 років, які не звільнені від військової служби.

Про це пише DW з посиланням на відповідь міністерства внутрішніх справ Німеччини.

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Нове правило застосовується до всіх українських чоловіків призовного віку, які прибули до країни починаючи з 31 липня 2026 року.

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Ця дата пояснюється тим, що саме в цей день набрав чинності відповідний пункт рішення Ради ЄС. Згідно з ним, тимчасовий захист надається винятково тим, чий «військовий обов’язок в Україні виконано». Для підтвердження українські чоловіки мають надати докази того, що вони залишили Україну на законних підставах або звільнені від військової служби.

Українських чоловіків віком від 23 до 60 років, які вже перебували в Німеччині до 31 липня 2026 і мають тимчасовий захист за 24-им параграфом міграційного закону, нововведення не стосуються. Тимчасовий захист для них автоматично подовжується до березня 2028 року.

Притулок та загроза депортації

У МВС Німеччини роз’яснили подальший алгоритм дій для тих, хто не має підстав для тимчасового захисту:

Подача заяви на притулок: Чоловіки можуть подати індивідуальне прохання про притулок до Федеральної служби з питань міграції та біженців (BAMF).

Нюанси законодавства: У відомстві наголосили, що сам по собі військовий обов’язок чи небажання служити в армії не є підставою для надання політичного притулку.

Можливість видворення: Громадяни України, які перебувають у Німеччині нелегально і не мають законних підстав для проживання чи захисту, можуть бути депортовані на загальних правових підставах.

«Українські громадяни, які нелегально перебувають у Німеччині, можуть бути депортовані, якщо щодо них існують чинні загальні правові підстави для видворення іноземців», — йшлося в повідомленні міністерства.

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Раніше повідомлялося, що Чехія закрила двері для військовозобов’язаних українців.

Нагадаємо, Євросоюз подовжив тимчасовий захист для українців до березня 2028 року. Водночас рішення передбачає нові умови для військовозобов’язаних чоловіків-українців.

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