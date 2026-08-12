«Україна вітає такі зміни»: Чехія закрила двері для військовозобов'язаних українців

Чехія відмовляє у тимчасовому захисті українським чоловікам – деталі / © Державна прикордонна служба України

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Десятки українців не отримали тимчасового захисту в Чехії, бо не підтвердили виконання своїх військових обов’язків на Батьківщині.

Про це передає видання Novinky.

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«Менш ніж за тиждень вже кілька десятків людей не отримали тимчасового захисту. Вони не змогли довести, що виконали свої військові зобов’язання перед Україною», — сказала Вероніка Воточкова, експертка з питань міграції та притулку Міністерства внутрішніх справ Чехії.

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У виданні нагадують, що 5 серпня тимчасовий захист надавався всім, але потім набуло чинності нове рішення, узгоджене державами-членами Європейського Союзу. Тимчасовий захист більше не надаватиметься чоловікам віком від 23 до 60 років, тобто призовного віку, якщо вони не матимуть підтвердження від своєї країни про виконання військових зобов’язань.

«Існує українська електронна військова книжка (очевидно, йдеться про застосунок „Резерв+“ — Ред.). Колеги на робочих місцях знають, що там шукати, як виглядає облік проходження військової служби. Як варіант, проходження військової служби може бути засвідчене видачею українського виїзного штампа, але ми надаємо перевагу виписці з книжки, вона надійніша», — описала Воточкова.

У виданні повідомляють, що наразі у Чехії перебуває понад 396 000 українських біженців, і Чеська Республіка вже давно приймає найбільшу кількість біженців з України в усьому Європейському Союзі на душу населення.

«Під час переговорів Чеська Республіка була однією з держав, які активно просували звуження тимчасового захисту», — підтвердив заступник міністра внутрішніх справ Чехії Ондржей Махал.

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«Українська сторона також вітає ці зміни. Україна давно закликає чоловіків залишатися в країні, чи то як потенційних солдатів, чи то як сили для майбутньої післявоєнної відбудови країни», — додав він.

Махал також зазначив, що останнім часом серед прибулих переважають чоловіки економічно активного віку. Минулого року, вперше з початку російської агресії у 2022 році, до Чехії прибуло більше біженців-чоловіків, ніж жінок.

Нагадаємо, Євросоюз подовжив тимчасовий захист для українців до березня 2028 року. Водночас рішення передбачає нові умови для військовозобов’язаних чоловіків-українців.

Також ми писали, що кількість українців із тимчасовим захистом у ЄС знову зросла.

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