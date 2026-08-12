"Росія буде палати": у Міноборони розкрили нову стратегію України

Євгеній Хмара / © Володимир Зеленський

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Сили оборони України готують нову хвилю високоточних атак по стратегічних об’єктах у глибокому тилу РФ, роблячи ставку на масштабну синергію різних видів озброєння та вітчизняні технології.

Про це повідомив тимчасово виконувач обов’язків Міністра оборони України Євгеній Хмара.

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За його словами, українські сили мають чітку стратегічну мету, аби знищити військово-промислового потенціал РФ.

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«Ми вимкнемо російську військову машину — знищимо інфраструктуру, флот, логістику, об’єкти паливно-енергетичного комплексу та підприємства, які працюють на війну проти України», — заявив Євгеній Хмара.

Він додав, що прикладом ефективності нової концепції ураження стала нещодавня атака на інфраструктуру противника у Чорному морі. Як наголосив тимчасово виконувач обов’язків Міністра оборони, операція в Новоросійську була унікальною через комбіноване застосування ракет, реактивних дронів і морських безпілотників.

Також Євгеній Хмара підкреслив, що синхронна робота українських засобів ураження продемонструвала безсилля Росії, а сам успіх став результатом спільних зусиль та посилення синергії в Силах оборони.

Хмара зауважив, що посилення далекобійних ударів (deep strike) углиб території Росії є одним із ключових пріоритетів. Для нарощування тиску Міноборони працює у тісній координації з головнокомандувачем Михайлом Драпатим, Генеральним штабом, Сили безпілотних систем (СБС), Службою безпеки України, іншими складовими Сил оборони та вітчизняними виробниками зброї.

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«Сьогодні на нараді під головуванням президента визначили подальші спільні кроки. Українські операції ставатимуть дедалі складнішими для протидії. Українська зброя буде ставати тільки масовішою. Удари — точнішими. росія буде палати», — підсумував Хмара.

Він додав, що Сили оборони працюють на виконання завдання президента — примусити Росію до справедливого миру.

Наступ ЗСУ на Олександрівському напрямку — останні новини

Нагадаємо, воїни Десантно-штурмових військ Збройних сил України успішно просунулися на Олександрівському напрямку. Під час цієї операції українські оборонці вибили росіян із 26 населених пунктів та повернули під контроль понад 745 квадратних кілометрів української землі.

За словами президента Володимира Зеленського, упродовж наступу ЗСУ втрати російської армії сягнули щонайменше 9550 осіб загиблими та понад 6600 — пораненими.

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Крім того, командир 95-ї бригади ЗСУ повідомив про цинічні розпорядження російського командування. За його даними, втрати ворога у вісім разів перевищили українські, а поранених військових РФ неодноразово примушували знову йти в штурми.

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