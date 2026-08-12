ЗСУ прорвали оборону РФ: ДШВ розкрили нові деталі масштабного наступу (відео)

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Бійці Десантно-штурмових військ ЗСУ провели успішний наступ на Олександрівському напрямку. Їм вдалося звільнити 26 населених пунктів і повернути під контроль понад 745 квадратних кілометрів території.

Подробиці повідомили у Десантно-штурмових військах ЗС України.

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ЗСУ прорвали оборону та повернули під контроль 26 сіл — подробиці

За словами військових, операцію готували під керівництвом головнокомандувача та Генерального штабу. Завдяки чіткому плану й злагодженій роботі розвідки та штурмових підрозділів українським військовим вдалося прорвати ворожу оборону.

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Під час наступу українські військові звільнили 12 сіл і селищ у Дніпропетровській області, 10 — у Донецькій та 4 — у Запорізькій. Зокрема, під контроль ДШВ перейшли Толстой, Новохатське, Грушівське, Зірка, Зелений Гай, Піддубне, Мирне, Цегельне, Привілля, Злагода, Красногірське, Привільне, Новогригорівка, Степове, Калинівське, Березове, Новомиколаївка, Воскресенка, Олександроград та Ялта.

Підрозділи Штурмових військ ЗС України також взяли під контроль Рибне, Маіївку, Січневе, Тернове, Новогеоргіївку і Запорізьке. Крім того, на площі понад 300 квадратних кілометрів зачистили територію від ворогів, які прорвалися в тил.

«Кожен етап операції був спланований до найменших деталей. Злагоджена робота штабів, розвідки, підрозділів об’єднаної вогневої підтримки та штурмових груп дозволила зберегти ініціативу, нав’язати противнику власний темп бою й успішно виконати поставлені бойові завдання», — зазначив командувач Десантно-штурмових військ Збройних сил України, Герой України генерал-майор Олег Апостол.

Зазначається, що українські бійці продовжують наступ і системно знищують російських окупантів: розбивають їхню логістику, техніку, склади, пункти управління, позиції дронів, а також засоби протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський теж заявляв про успіхи ЗСУ на фронті. Він зауважив, що в операції брали участь воїни ДШВ та інші підрозділи. Також додав, що російські втрати становлять щонайменше 9550 осіб убитими та ще понад 6600 осіб пораненими під час наступу українських сил.

Раніше повідомлялося, що у липні втрати російської армії сягнули 42 860 військових, що стало найбільшим показником від початку року. Сили оборони України також оновили історичний антирекорд ворога за знищеною автомобільною технікою.

До слова, втрати російської армії у війні проти України наближаються до 1,5 мільйона. На тлі значних втрат Москва шукає нові способи поповнення особового складу та залучає до війни нових бійців.

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