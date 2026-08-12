Другий шанс для абітурієнтів: Зеленський анонсував зміни у складанні НМТ

В Україні планують змінити правила Національного мультитестуВ Україні планують змінити правила Національного мультитесту / © ТСН

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Система оцінювання знань українських випускників найближчим часом може зазнати кардинальних змін, які зроблять процес вступу до університетів набагато комфортнішим. Держава ініціює перегляд формату Національного мультипредметного тесту, щоб максимально захистити дітей від зайвого стресу в умовах постійних повітряних тривог та відключень світла.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час виступу на Українському молодіжному форумі.

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Другий шанс на вступ та зменшення стресу

Зеленський підкреслив, що питання реформування системи екзаменів вже активно обговорювалося на рівні уряду. До дискусії були залучені прем’єр-міністр, міністр освіти і науки, а також команда Офісу президента, які спільно дійшли висновку про необхідність запровадження нових, більш лояльних умов на наступний навчальний рік. Основний акцент робиться на тому, щоб діти могли спокійно продемонструвати свої знання і не хвилювались через зовнішні форс-мажорні обставини.

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«Треба подумати, як зробити меншу інтенсивність НМТ, щоб розвантажити дітей психологічно, і треба подумати про строки, щоб у дітей була можливість скласти НМТ якомога без стресу та з можливістю скласти вдруге», — заявив глава держави.

Однією з найочікуваніших новацій для старшокласників стане можливість офіційно перескласти Національний мультипредметний тест, якщо перший результат виявився незадовільним або процедура була зірвана через об’єктивні причини. Досі система була доволі жорсткою, і випускники мали лише один шанс продемонструвати свої досягнення, що створювало колосальний психологічний тиск на кожну дитину та її родину. Надання другої спроби наблизить українську систему оцінювання до світових стандартів, де право на перескладання іспитів є абсолютно нормальною практикою.

Комфортні укриття та нові терміни

Окрім суто академічних змін, велика увага приділятиметься питанням безпеки та організації самого процесу тестування в умовах воєнного стану. Зеленський наголосив на важливості облаштування спеціалізованих укриттів, де випускники зможуть повноцінно і безперервно складати іспит навіть під час тривалих ракетних чи дронових атак з боку російських окупантів. Це дозволить уникнути ситуацій, коли діти змушені годинами сидіти в підвалах, втрачаючи концентрацію, а потім продовжувати розв’язувати складні завдання.

Також планується суттєво переглянути загальні строки проведення екзаменаційної кампанії, щоб зробити графік менш щільним і більш зручним для абітурієнтів з різних регіонів країни. Зменшення інтенсивності НМТ передбачає більш рівномірний розподіл навантаження, що дозволить школярам краще відновлюватися між складанням різних блоків або дисциплін. Усі ці комплексні заходи покликані створити максимально справедливі та рівні умови для кожного українського випускника, незалежно від того, в якому регіоні чи безпековій ситуації він перебуває.

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Нагадаємо, МОН затвердило нову систему оцінювання у школах України. Загальні критерії оцінювання результатів навчання учнів запроваджують єдині підходи для всіх шкіл.

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