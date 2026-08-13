Путін боїться українських дронів: як Кремль приховує справжнє місцеперебування диктатора

Володимир Путін / © Associated Press

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Секретність навколо Путіна значно більша, ніж заходи безпеки будь-якого західного лідера. Якщо американських чиновників ховають лише через реальні загрози, то в РФ безпека диктатора переросла в постійний маскарад із двійниками та технологічними маніпуляціями.

Про це повідомляє видання The Moscow Times.

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Як у Кремлі маскують реальні пересування Путіна

За словами журналістки Фаріди Рустамової, фейки про те, де знаходиться Путін, — це норма. Зустрічі, які показують по ТБ як «сьогоднішні», насправді можуть бути зняті 1,5–2 місяці тому. А для відволікання уваги Кремль додатково запускає кортежі-обманки.

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Російські спецслужби перелякалися ще більше після того, як Ізраїль ліквідував аятолу Хаменеї, відстеживши його через зламані вуличні камери. Після цього в Москві терміново вимкнули секретну систему відеоспостереження, яка охороняє Путіна. Як пише Financial Times, її ввімкнули лише тоді, коли повністю відрізали від інтернету та перевірили на безпеку.

Факт використання заздалегідь знятих роликів — так званих «консервів» — підтвердили й під час війни з Іраном. Розслідування «Радіо Свобода» показало, що зустрічі Путіна з чиновниками, які транслювалися у перші дні цього конфлікту, були записані заздалегідь. Доказом стало листя рослини аглаонема в його кабінеті, яку замінили ще наприкінці лютого.

Що відомо про секретний потяг та однакові кабінети

Через удари українських безпілотників по Росії Путін ще більше переймається власною безпекою. За словами перебіжчика з його спецслужб, глава РФ практично відмовився від авіаперельотів і тепер їздить бронепотягом.

Цей потяг візуально замаскований під звичайний пасажирський склад «РЖД». Проте всередині обладнаний спеціальним зв’язком, тренажерним залом та спа-салоном. Для нього будують окремі залізничні колії. Зокрема, супутникові знімки підтвердили наявність не позначеної на картах станції з гелікоптерним майданчиком біля резиденції на Валдаї.

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Співзасновник та заступник головного редактора видання «Проект» Михайло Рубін з’ясував, що для дезорієнтації публіки Путіну створили однакові кабінети в різних резиденціях.

«Путін у цьому сенсі є карикатурою на персонажа, який довів усе, що відбувається навколо себе до абсурду. Трамп, як на мене, тільки починає рухатися в цьому напрямку», — зазначив Рубін.

Порівняння із заходами безпеки у США

Західні спецслужби ховають своїх лідерів тільки під час прямої загрози. Так, 8 липня Трампа таємно вивезли з аеропорту Анкари в кузові вантажівки для бортового харчування — розвідка попередила, що Іран готує ракетний замах. Раніше так само рятували Білла Клінтона у 2000 році та Діка Чейні у 2002-му.

Водночас Білий дім розкритикували за те, що про небезпеку не попередили екіпаж літака та журналістів.

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«Преса дотримувалась встановлених правил. Журналісти ніколи б не наразили на небезпеку чиєсь життя, причому в даному випадку — і своє власне. Вони, як і співробітники, які нічого не підозрювали на борту літака, також заслуговували на те, щоб їм надали можливість скласти альтернативний план поїздки», — зазначив колишній речник Білого дому й Пентагону Джон Кірбі.

Він також назвав неприпустимими дії відповідальних служб, які дозволили екіпажу та пасажирам летіти цим літаком, не знаючи про реальну небезпеку.

Нагадаємо, російський «фюрер» Володимир Путін дедалі більше побоюється ударів українських дронів. Ба більше — диктатор вживає заходів для усунення політичних суперників, бо невдоволення його війною продовжує наростати.

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