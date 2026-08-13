Сів за кермо позашляховика і пригрозив вибухом: у Білій Церкві затримали чоловіка

Поліція / © УНІАН

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У Білій Церкві на Київщині 52-річний відвідувач автосалону погрожував підірвати вибухівку у приміщенні.

Про це повідомила поліція Київської області.

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За даними правоохоронців, чоловік прийшов до одного з офіційних автоцентрів міста та сів за кермо позашляховика. Після цього він заявив про намір застосувати вибухонебезпечний предмет.

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Про інцидент поліції повідомив директор автосалону.

На місце прибули патрульні, які евакуювали людей із приміщення, затримали чоловіка та передали його працівникам Білоцерківського районного управління поліції.

Правоохоронці також залучили кінологів для перевірки приміщення. Вибухонебезпечних предметів вони не виявили.

За даними поліції, затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Слідчі за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України — завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками. За це йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Слідство триває.

Нагадаємо, раніше в Одесі вибухнув позашляховик, унаслідок чого постраждав 49-річний водій.

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