Вкрадені особистості та мільйони для Кім Чен Ина: в США розкрили зухвалу схему хакерів з КНДР

Фейкові айтівці з КНДР обкрадають США за допомогою ChatGPT / © iStock

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Спецслужби Північної Кореї розгорнули безпрецедентну за масштабами мережу своїх агентів, які під виглядом звичайних айтівців успішно проникають у корпоративний сектор США. За даними Федерального бюро розслідувань, тисячі таких підставних працівників щодня подають заявки на різноманітні віддалені вакансії по всій Америці.

Про це пише The Wall Street Journal.

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Штучний інтелект замість реальних знань

Щоб обійти суворі перевірки відділів кадрів, північнокорейські агенти масово використовують новітні технології. Лише один невеликий осередок таких працівників встиг подати заявки до понад тисячі різних компаній за три місяці, генеруючи ідеальні резюме та супровідні листи за допомогою нейромереж.

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Під час онлайн-співбесід вони часто зачитують відповіді безпосередньо з екрана, використовуючи підказки від ChatGPT у реальному часі. Оскільки американські рекрутери стають дедалі уважнішими та навчилися виявляти обман, шахраї почали застосовувати навіть інструменти штучного інтелекту для підміни обличчя, щоб їх було неможливо ідентифікувати через вебкамеру.

Допомога американських спільників та крадіжка даних

Оскільки відправити робочий корпоративний ноутбук безпосередньо до Пхеньяна неможливо, ІТ-працівники з КНДР наймають спеціальних посередників на території США. Ці місцеві жителі фізично вмикають пристрої у себе вдома, підключають їх до американського інтернету, відкривають банківські рахунки та іноді навіть проходять первинні співбесіди замість реальних виконавців.

За таку допомогу посередники отримують щедру винагороду. Один із таких спільників зі штату Огайо зізнався журналістам, що він особисто відвідує корпоративні онлайн-наради, поки північнокорейці виконують усю технічну роботу, а свою зарплату в розмірі 75 тисяч доларів на рік вони ділять навпіл.

Водночас для працевлаштування агенти масово використовують вкрадені особистості реальних американців, і водночас повністю руйнують їхнє життя. Наприклад, чоловік із Джорджії, чиїми даними скористалися хакери, тепер не може відкрити банківський рахунок, орендувати житло чи отримати позику через повністю зіпсовану кредитну історію.

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Фінансування військової машини Кім Чен Ина

Прибутки від такої діяльності є колосальними для підсанкційної економіки КНДР, адже деякі спеціалісти заробляють до 300 тисяч доларів на рік. За даними Міністерства фінансів США, до 90% цих коштів перераховуються безпосередньо режиму в Пхеньяні, аби підтримувати його диктатуру.

За останніми оцінками експертів, ця глобальна операція з працевлаштування приносить Північній Кореї до 800 мільйонів доларів щорічно. Журналістське розслідування простежило рух цих грошей через складну мережу кіберзлочинців і з’ясувало, що вони напряму надходять до компаній, які безпосередньо розробляють та фінансують збройові програми Кім Чен Ина.

Нагадаємо, Пхеньян перетворює війну в Україні на свій полігон. У Le Monde розкрили масштаби нової військової допомоги КНДР для Росії.

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