Чи дійсно Польща хоче захопити Львів: Кулеба відповів

Чи забере Польща Львів: Кулеба оцінив загрозу втрати західних областей та плани Орбана

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У Польщі немає планів чи прагнень захопити Львів, який поляки помилково вважають історично своїм «мястом». Натомість Орбан був не проти захопити Закарпаття, але не наважився піти на якісь військові дії проти України.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю журналістові Сергію Пейчеву.

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Журналіст нагадав, що Путін нещодавно лякав Україну втратою західних областей на користь Польщі, Угорщини та Румунії. Пейчев запитав, наскільки реалістичні такі погрози.

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«Я не думаю, що Польща шукає якихось територіальних загарбань в Україні. Орбан хотів би. Але боявся навіть вголос про це говорити. Поляки — ні», — переконаний ексміністр.

Кулеба вважає, що поляки наразі далекі від думки про «повернення» Львова. Водночас, він зауважує, що поляки постійно згадують про те, що Львів нібито історично є польським містом.

«В цьому сенсі такі заяви викликають у нас роздратування. Але щоб у них був план повертати — я не думаю. Польща перебуває в іншій лізі світової політики. У них набагато амбітніші завдання», — підсумував колишній глава МЗС.

Нагадаємо, що Сейм Польщі схвалив скандальну резолюцію про Волинську трагедію, в якій вимагав визнання провини українцями і називав територію західної України «Східними Кресами». Саме так у Польщі називали територію західної України, яка була у складі Другої Речі Посполитої (1918-1939 рр). Простою мовою це нібито щось на кшталт «Малоросії» — тільки на адресу західних областей.

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Також нагадаємо, що протягом 1944–1951 років в межах так званого «обміну територіями» між УРСР і Польською народною республікою українське місцеве населення Холмщини, Підляшшя, Надсяння і Лемківщини було депортоване до УРСР, а та невелика кількість українців, що залишилася — депортовані до західних регіонів Польщі 1947 року під час операції «Вісла».

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