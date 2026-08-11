Як позбутися мурах та харчової молі на кухні / © Фото з відкритих джерел

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Лавровий лист є майже на кожній кухні. Його додають до супів, тушкованих страв, маринадів та консервації, але досвідчені господині використовують цю пряну рослину не лише під час приготування їжі. Один із домашніх лайфгаків — змішати лавровий лист із цукром і залишити суміш у потрібному місці. Такий спосіб найчастіше використовують як простий засіб проти дрібних комах у кухонних шафах.

Чому проти комах використовують лавровий лист і цукор

Лавровий лист має виражений аромат завдяки ефірним оліям. Саме запах прянощів і є головною причиною, через яку його традиційно використовують як натуральний відлякувач деяких комах.

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Цукор у цій суміші виконує іншу роль. Він допомагає зробити приманку привабливою для дрібних комах, які шукають джерело їжі. Проте сам по собі цукор не знищує шкідників, тому очікувати від такої суміші ефекту професійного інсектициду не варто.

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Як зробити домашню суміш

Для простого варіанту знадобляться кілька сухих лаврових листків і невелика кількість цукру.

Лавровий лист можна трохи подрібнити або просто поламати руками, щоб його аромат став сильнішим. Потім його змішують із цукром і насипають невеликими порціями у неглибокі ємності.

Такі ємності можна поставити в кухонну шафку, біля контейнерів із крупами або в інше сухе місце, де помічені поодинокі комахи.

Не варто розсипати суміш безпосередньо біля продуктів, особливо якщо вони зберігаються у відкритих пакованнях.

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Проти яких проблем це може допомогти

Найчастіше лавровий лист використовують як допоміжний засіб проти харчової молі, мурах, дрібних кухонних жуків та інших комах, яких може відлякувати його різкий аромат. Тому господині кладуть його в кухонні шафки, біля круп, борошна та інших сухих продуктів.

Але якщо йдеться про справжнє нашестя цих шкідників, одного лаврового листа буде недостатньо. У такому випадку необхідно знайти джерело проблеми, перевірити всі запаси та провести ретельне прибирання.

Чому важливо не залишати цукор надовго

У цього лайфгака є очевидний мінус. Цукор сам по собі здатний приваблювати мурах та інших комах. Тому залишати солодку суміш на тривалий час або у великій кількості не варто.

Якщо комахи вже активно з’являються на кухні, краще не створювати для них додаткове джерело їжі. У такій ситуації ефективніше прибрати доступ до продуктів, герметично закрити крупи та солодощі, витерти всі поверхні й знайти місце, через яке шкідники потрапляють у приміщення.

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