Приберіть це подалі від кота: 5 звичних речей, які можуть бути токсичними для улюбленців

Токсичні для котів речі / © Unsplash

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Навіть звичні речі, які щодня використовують у побуті, можуть становити небезпеку для котів. Йдеться не лише про їжу: отруєння у тварини здатні спричинити деякі кімнатні рослини, косметика, ліки та засоби для дому.

Про це повідомило видання Express із посиланням на фахівчиню з поведінки котів Кріс.

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Ефірні олії

Натуральне походження ефірних олій не робить їх безпечними для котів. Вони можуть входити до складу ароматичних свічок, освіжувачів повітря, засобів для прибирання та іншої побутової продукції.

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Серед особливо небезпечних експертка назвала олії чайного дерева, перцевої м’яти та цитрусових. Шкідливі речовини можуть потрапити до організму тварини різними шляхами — через шкіру, під час вилизування шерсті або разом із концентрованими частинками, які кіт вдихає поблизу дифузора.

Засоби для росту волосся

Ще одна серйозна загроза — препарати з міноксидилом, які люди використовують для стимуляції росту волосся. Для котів небезпечною може виявитися навіть дуже мала кількість цієї речовини.

Отруєння можливе не лише після безпосереднього контакту із засобом. Його залишки можуть опинитися на руках, одязі чи подушці, а звідти — потрапити до тварини. Міноксидил може спричинити у котів небезпечне падіння артеріального тиску, серцеву недостатність та накопичення рідини в легенях.

Кімнатні рослини та квіти

Власникам котів також радять уважно обирати рослини для дому. Серед небезпечних для тварин експертка назвала лілії, тюльпани, гортензії, нарциси та деякі пальми.

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Наслідки контакту залежать від конкретної рослини — від подразнення ротової порожнини до тяжкого ураження внутрішніх органів. Тому потенційно небезпечні вазони й букети варто розміщувати там, куди кіт не зможе дістатися.

Креми, гелі та інші препарати для шкіри

Загроза може ховатися і в засобах, які люди наносять на шкіру. Кіт може випадково проковтнути їх, наприклад, коли облизує господаря або власну шерсть після контакту з препаратом.

Потенційно небезпечними є деякі протизапальні гелі з ібупрофеном, препарати для замісної гормональної терапії та інші засоби зовнішнього застосування.

Особливо уважно експертка радить поводитися з деякими препаратами проти псоріазу, що містять активні форми вітаміну D, а також із засобами з 5-фторурацилом. Навіть невелика їхня кількість може призвести до тяжких наслідків для тварини.

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Власникам котів рекомендують перевіряти склад косметики, ліків і побутової хімії та зберігати потенційно токсичні засоби там, де домашній улюбленець не зможе до них дістатися.

Нагадаємо, коти використовують дотики лапою як один зі способів спілкування з людиною. Зрозуміти, чого саме хоче улюбленець, допоможуть ситуація та інші сигнали його тіла.

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