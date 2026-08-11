Українцям можуть нарахувати податок на землю: кому варто перевірити кабінет ДПС

Земельна ділянка / © perspektiva-info.by

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Для фізичної особи земельний податок пов’язаний не з площею квартири чи будинку, а з конкретною земельною ділянкою. Тому перевірити кабінет ДПС варто власникам землі та постійним користувачам ділянок, яким податкова могла сформувати податкове повідомлення-рішення (ППР).

ТСН.ua розповідає, на що варто звернути увагу насамперед.

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Контролювальний орган нараховує земельний податок фізичним особам до 1 травня, а податкове повідомлення-рішення з розрахунком надсилає до 1 липня. Якщо паперовий лист не надійшов, інформацію можна перевірити онлайн, в Електронному кабінеті ДПС доступний реєстр податкових повідомлень-рішень.

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Кому ДПС нараховує земельний податок

Платниками можуть бути власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) і постійні землекористувачі. Саме право власності або постійного користування землею є підставою для нарахування, якщо для конкретної ділянки немає пільги чи іншої передбаченої законом підстави.

Цей платіж не слід плутати з податком на нерухомість. Він стосується, зокрема, житлових будинків і квартир, тоді як земельний податок розраховують за даними про землю.

Сума не є однаковою для всіх українців. На розрахунок впливають характеристики ділянки, її нормативна грошова оцінка, ставка, яку встановила відповідна громада, а також можливі пільги.

Що подивитися в повідомленні від ДПС

Перед оплатою звірте дані, на підставі яких сформували нарахування. У ППР варто перевірити:

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кадастровий номер і адресу ділянки;

площу землі;

період, за який нарахували платіж;

ставку та нормативну грошову оцінку, якщо вони зазначені в розрахунку;

суму податку;

застосовану пільгу або її відсутність.

Якщо хоча б один пункт не збігається з документами на землю, не варто сплачувати суму навмання. Спершу підготуйте документи, що підтверджують право власності чи користування, і зверніться до податкового органу для звірки даних.

Коли треба сплатити податок

Для фізичних осіб граничний строк сплати — 60 днів від дня вручення ППР. Відлік не прив’язаний автоматично ані до 1 травня, коли податок мають нарахувати, ані до 1 липня, до якого ППР надсилають: вирішальною є дата, коли повідомлення вважається врученим платнику.

В електронному кабінеті можна переглянути не лише ППР, а й стан розрахунків із бюджетом. Для цього після входу відкрийте сервіс «Стан розрахунків з бюджетом» і перевірте нарахування та можливу заборгованість.

Що робити, якщо дані або сума не збігаються

Зверніться до ДПС із документами на ділянку та попросіть провести звірку. Податкова може уточнити площу, кадастровий номер, період нарахування, ставку або право на пільгу, якщо в реєстрах є неточність.

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Воєнні пільги для земельних ділянок залежать від статусу конкретної території та землі. Тому саме право власності не означає автоматичного звільнення від платежу, а остаточну суму потрібно перевіряти за даними конкретної ділянки й рішеннями громади.

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