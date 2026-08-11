"Запоріжсталь" повністю зупинилася після ракетної атаки РФ: 7 загиблих та понад 20 поранених

«Запоріжсталь» / Архівне фото

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Металургійний комбінат «Запоріжсталь» повністю зупинив роботу після ракетного удару балістикою. Загинули семеро працівників підприємства, ще 21 людина зазнала поранень.

Про це повідомила пресслужба групи «Метінвест».

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У компанії уточнили, що удар стався одразу після оголошення повітряної тривоги, коли працівники йшли до укриття.

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Внаслідок атаки загинули семеро працівників «Запоріжсталі». Ще 21 працівника заводу поранено.

«Ми надаємо їм усю необхідну допомогу та підтримку. Залишаємося на зв’язку із сім’ями загиблих і постраждалих та допомагаємо їм пережити цей надзвичайно важкий час», — запевнили у компанії.

«Метінвест» наголошує, що його запорізькі підприємства — це цивільні промислові об’єкти, які забезпечують роботою десятки тисяч людей та виробляють металургійну й коксохімічну продукцію.

Унаслідок ворожої атаки пошкоджено енергетичні підрозділи та інфраструктуру запорізьких підприємств, основні й допоміжні потужності коксового та доменного виробництв.

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Наразі роботу металургійного комбінату повністю зупинено, інші виробничі майданчики працюють на знижених потужностях. Фахівці оцінюють наслідки ворожої атаки, можливості та терміни відновлення, а також проводять необхідні аварійно-ремонтні роботи.

Нагадаємо, що у Запоріжжі оголосили День жалоби за загиблими після масованої атаки РФ. Росіяни ракетним ударом вбили сімох людей, ще 24 людини дістали поранення. Серед них троє чоловіків перебувають у важкому стані.

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