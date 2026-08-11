"Запорожсталь" полностью остановилась после ракетной атаки РФ: 7 погибших и более 20 раненых

«Запорожсталь» / Архивное фото

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Металлургический комбинат «Запорожсталь» полностью остановил работу после ракетного удара баллистикой. Погибли семь работников предприятия, еще 21 человек получил ранения.

Об этом сообщила пресс-служба группы «Метинвест».

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В компании уточнили, что удар произошел сразу после объявления воздушной тревоги, когда работники уходили к укрытию.

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В результате атаки погибли семь работников «Запорожстали». Еще 21 работник завода ранен.

«Мы оказываем им всю необходимую помощь и поддержку. Остаемся на связи с семьями погибших и пострадавших и помогаем им пережить это очень тяжелое время», — заверили в компании.

«Метинвест» отмечает, что его запорожские предприятия — гражданские промышленные объекты, которые обеспечивают работой десятки тысяч человек и производят металлургическую и коксохимическую продукцию.

В результате вражеской атаки повреждены энергетические подразделения и инфраструктура запорожских предприятий, основные и вспомогательные мощности коксового и доменного производств.

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В настоящее время работа металлургического комбината полностью остановлена, другие производственные площадки работают на пониженных мощностях. Специалисты оценивают последствия вражеской атаки, возможности и сроки восстановления, а также производят необходимые аварийно-ремонтные работы.

Напомним, что в Запорожье объявили День траура по погибшим после массированной атаки РФ. Россияне ракетным ударом убили семь человек, еще 24 человека получили ранения. Среди них трое мужчин находятся в тяжелом состоянии.

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