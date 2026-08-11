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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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Другий "вибух" полуниці: в Україні стартував новий сезон ягоди — на ринку назвали ціни

Скільки коштує полуниця в серпні? Продавці назвали актуальну ціну ягоди на українському ринку.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Другий "вибух" полуниці: в Україні стартував новий сезон ягоди — на ринку назвали ціни

Полуниця - новий сезон / © Unsplash

На українському ринку почався новий сезон продажу полуниці, а актуальні гуртові ціни на ягоду становлять від 100 грн.

Про це йдеться у відео з ринку «Столичний», де продавці розповідають про актуальні ціни на сезонні фрукти та ягоди.

«100 гривень», — назвав продавець ціну на полуницю.

На ринку зазначили, що в Україні розпочато новий сезон полуниці.

«Вибух полуниці»! Новий сезон!», — каже продавчиня ягоди.

Під час розмови реалізатори також уточнили, що ціни на полуницю різні. В гурті — від 100 до 160 грн за кг.

Нагадаємо, що ягоди містять багато клітковини, вітамінів і рослинних сполук, які допомагають організму протистояти окислювальному стресу та запаленню. А полуниця є потужним джерелом вітаміну C. І заслуговує на місце у списку найкорисніших ягід.

Вітамін C необхідний для нормальної роботи імунної системи, бере участь у синтезі колагену та виконує антиоксидантну функцію.

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