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Другий "вибух" полуниці: в Україні стартував новий сезон ягоди — на ринку назвали ціни
Скільки коштує полуниця в серпні? Продавці назвали актуальну ціну ягоди на українському ринку.
На українському ринку почався новий сезон продажу полуниці, а актуальні гуртові ціни на ягоду становлять від 100 грн.
Про це йдеться у відео з ринку «Столичний», де продавці розповідають про актуальні ціни на сезонні фрукти та ягоди.
«100 гривень», — назвав продавець ціну на полуницю.
На ринку зазначили, що в Україні розпочато новий сезон полуниці.
«Вибух полуниці»! Новий сезон!», — каже продавчиня ягоди.
Під час розмови реалізатори також уточнили, що ціни на полуницю різні. В гурті — від 100 до 160 грн за кг.
Нагадаємо, що ягоди містять багато клітковини, вітамінів і рослинних сполук, які допомагають організму протистояти окислювальному стресу та запаленню. А полуниця є потужним джерелом вітаміну C. І заслуговує на місце у списку найкорисніших ягід.
Вітамін C необхідний для нормальної роботи імунної системи, бере участь у синтезі колагену та виконує антиоксидантну функцію.