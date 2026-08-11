Не виходити надвір і зашторити вікна: як Новосибірськ готували до приїзду Путіна

Володимир Путін / © Getty Images

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Перед приїздом Володимира Путіна до Новосибірська у місті посилили заходи безпеки. Мешканців будинків уздовж маршруту кортежу просили не виходити на вулицю, не підходити до вікон і прибрати автомобілі.

Про це повідомляє російське опозиційне видання Astra.

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Путін прибув до Новосибірська в ніч на 11 серпня для відкриття Сибірського кільцевого джерела фотонів у наукограді Кольцово та студентського кампусу в Академмістечку.

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Як пишуть журналісти, поліцейських уздовж маршруту почали розставляти ще ввечері 10 серпня — силовики чергували приблизно через кожні 50 метрів.

Дата публікації 17:45, 11.08.26 Кількість переглядів 17 Путін прибув до Новосибірська на захід

Мешканці будинків уздовж маршруту отримали від керуючої компанії «ВКД-Сервис» оголошення з посиланням на «вказівки силових органів». Їх просили під час проїзду кортежу не виходити на вулицю, зашторити вікна й не підходити до них, не користуватися електронними та оптичними пристроями, а також прибрати автомобілі з вулиці Большевистської та прилеглих територій.

Обмеження для мешканців будинків. / © ASTRA

Обмеження запровадили і в університеті

В Академмістечку перекрили частину доріг, а навколо корпусів Новосибірського державного університету встановили металеві огорожі, повідомляє «7х7».

Обмеження для студентів. / © ASTRA

Студентів, які залишилися в гуртожитках на літо, також просили не відкривати вікна та не підходити до них. У гуртожитку №4 на ранок 11 серпня запланували обхід усіх кімнат, а мешканців зобов’язали до 8:00 відзначитися у завідувачки.

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Ще щонайменше п’ять гуртожитків попередили про можливі обмеження пересування, перебої зі зв’язком та інтернетом і затримки доставлення.

Обмеження для студентів. / © ASTRA

Студентську їдальню та басейн тимчасово закрили. На значній частині Академмістечка та в центрі Новосибірська також відключили оренду електросамокатів.

Місто готували до візиту

Перед приїздом Путіна в Новосибірську ремонтували асфальт, тротуари та фасади, а також укладали газони.

У місцевих соцмережах мешканці іронічно реагували на обмеження. Зокрема, після повідомлення про закриття студентської їдальні один із користувачів написав: «Буде студентське меню з лобстерів і стейків оцінювати?»

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На відміну від попередніх поїздок Путіна до Іркутська та Красноярська, ціни на бензин у Новосибірську перед його приїздом, за даними місцевих спостерігачів, суттєво не змінилися. Вранці 11 серпня АІ-92 та АІ-95 на різних мережах коштували приблизно від 63 до 85 рублів за літр.

У Кремлі посилюють заходи безпеки навколо Путіна

Раніше ми писали, що російська влада дедалі сильніше обмежує контакти Володимира Путіна з населенням на тлі українських ударів по території Росії та побоювань щодо внутрішньої стабільності.

Під час його поїздок до регіонів перекривають дороги, обмежують мобільний інтернет, відключають електросамокати та запроваджують додаткові заходи безпеки. Зокрема, подібні обмеження діяли під час нещодавнього візиту Путіна до Казані.

Паралельно у Кремлі почали змінювати військових командирів, відповідальних за логістику, постачання та підрозділи безпілотних систем. Як зазначав Інститут вивчення війни, кадрові перестановки відбуваються на тлі українських ударів середньої та великої дальності, які продемонстрували проблеми російської армії із захистом тилової інфраструктури.

Зокрема, Путін змінив керівництво, відповідальне за військову логістику та безпілотні системи. Аналітики пов'язували це з нездатністю російських сил швидко адаптуватися до українських атак по об'єктах у глибині країни.

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