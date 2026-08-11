Як змусити Путіна сісти за стіл переговорів: посол Британії назвав козирі України

Путін та Зеленський / © ТСН

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Україна повинна продовжувати успішно розвивати оборонно-промисловий сектор, щоб перемагати РФ на полі бою і схилити Володимира Путіна до переговорів.

Таку думку висловив посол Британії в Україні Ніл Кромптон в інтерв’ю РБК-Україна.

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«Ми, дипломати, використовуємо вислів „стратегічне терпіння“. На жаль, це війна на виснаження на полі бою, і я вважаю, що це також свого роду війна-змагання між двома військово-промисловими комплексами», — зауважив він.

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За його оцінкою, Україні вдасться виробити 10 мільйонів дронів протягом 2026 року.

Також дипломат додав, що Київ має ще декілька сильних козирів — це демократія та розумні люди, які уміють інноваційно мислити.

«Це не статична система. У вас є розумні люди, які працюють, обмінюються ідеями та роблять речі по-іншому. Тож, на мою думку, вам треба продовжувати.

Ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін поки що хоче змінити стратегію», — підкреслив Кромптон.

Переговори між Україною та Росією — останні новини

Нагадаємо, у Трампа заявили, що Вашингтон спробує з’ясувати, чи можливо відновити переговори між Україною та Росією для завершення війни. Таку заяву зробив державний секретар США Марко Рубіо.

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В Офісі президента прокоментували такі заяви США. Керівник ОП Кирило Буданов пояснив заяву Рубіо. За його словами, вона стосуються спроб активізувати дипломатичний процес, який фактично не припинявся.

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