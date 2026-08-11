Друга Путіна Башара Асада засудили до смертної кари: що буде далі

Башара Асада засудили до смертної кари / © Associated Press

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Експрезидента Сирії Башара Асада та ексочільника політичної безпеки провінції Дераа Атефа Наджиба засудили до смертної кари.

Про це повідомляє Al Jazeera.

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Диктатора Башара Асада засудили до смертної кари: подробиці

Сирійського диктатора та експрезидента країни, який наприкінці 2024 року утік до Москви, Башара Асада засудили до смертної кари.

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Таке рішення ухвалили через злочини, скоєні ним під час громадянської війни в країні.

Відповідний вирок у вівторок, 11 серпня, виніс Кримінальний суд у Дамаску. Суд визнав Башара Асада винним в умисному вбивстві, а Атефа Наджиба — у катуваннях та умисному вбивстві.

Обвинувачених засудили заочно.

За висновком суду, злочини, які вчинив уряд Асада у провінції Дераа у 2011 році, є злочинами проти людяності.

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Сирія вимагає від Росії видати Асада

Нагадаємо, нова влада Сирії на чолі з фактичним лідером Ахмедом Шараа вимагає від Росії видати колишнього диктатора Башара Асада, який утік до Москви після захоплення Дамаска повстанцями у грудні 2024 року.

Цю вимогу було висунуто 28 січня під час перших після повалення режиму переговорів у Дамаску із російською делегацією, до складу якої увійшли заступник глави МЗС РФ Михайло Богданов та спецпредставник Кремля Олександр Лаврентьєв.

У новому уряді Сирії наголосили, що відновлення відносин із Москвою має враховувати минулі помилки, поважати волю сирійців та служити їхнім інтересам. Оскільки російські війська під час громадянської війни бомбили сирійські міста, влада республіки вимагає від РФ конкретних кроків для відновлення довіри, зокрема, виплати компенсацій та участі в реконструкції країни.

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